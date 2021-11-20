《智齒》紀錄三大香港秘景　鄭保瑞︰套戲上映時裕民坊都冇埋

鄭保瑞執導的電影《智齒》，由林家棟、劉雅瑟、池內博之、廖子妤等人主演，其中鄭保瑞特意回港「交功課」，終於拍出一部他自己十分滿意的香港式電影，《智齒》最特別之處必定全片均是黑白，以及鄭保瑞跟團隊走訪香港各地，以電影留低一幕幕的香港特色。
上月勇奪亞洲電影大獎的美術總監麥國強表示，尋找適合的場景都有一定難度：「一個地方，有宗案件牽涉到連環殺手，是不容易處理的，因為香港這地方太小。所以我覺得可以塑造一個世界；我覺得這個世界似熟悉的香港，又覺得好像不是香港，讓觀眾有多一點的想法。」
而美術指導王慧茵則表示，創作過程的主軸是「遺忘」：「遺忘可以包括什麼？可以是場景中曾出現的華富邨觀音陣，也可以是被遺忘的地方，例如土瓜灣美景樓。因為我們想塑造一種侷促感，這個是給大家印象中的香港更加壓抑。」
團隊取景於裕民坊、土瓜灣美景樓、華富邨觀音陣以及元朗屏山達德學校等地，事實上鄭保瑞曾於映影分享智上講到：「希望以電影將香港的特色或是一些地方紀錄下來，就如裕民坊一樣，當電影上映時，其實裕民坊都已不在了。」除了裕民坊外，戲中劉雅瑟被鎖在廢車的地方為土瓜灣，住宅密集，拍出來十分有團隊希望尋求的侷促、擁擠感，同時十分有特色。
點擊即睇《智齒》三大香港景點：
+18
《智齒》柏林影展大獲好評 力讚鄭保瑞返回《狗咬狗》狀態《智齒》劉雅瑟被綁半裸躺垃圾堆 林家棟：套戲唔係血腥而係震撼梅艷芳古天樂自言拍攝喊不停 林家棟讚梅姐極力提攜後輩開班｜林家棟自爆片場挑戰美指 「要記住演員係好壞嘅人嚟」《手捲煙》林家棟未細睇電檢條例 重慶大廈居民關心疫情多過明星梅艷芳｜邵仲衡重演掌摑事件擔心敏感 「我都認識當時K房嘅人」邵仲衡進軍日本影壇入埋影展 全日文台詞靠死記︰1日背晒《暗殺風暴》古天樂化全面毀容妝 吳鎮宇︰活該，見到都認唔出梅艷芳｜良師劉培基罕有受訪 不滿人人問梅姐借錢︰欺負個好女仔