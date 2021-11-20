《智齒》紀錄三大香港秘景　鄭保瑞︰套戲上映時裕民坊都冇埋

鄭保瑞執導的電影《智齒》，由林家棟、劉雅瑟、池內博之、廖子妤等人主演，其中鄭保瑞特意回港「交功課」，終於拍出一部他自己十分滿意的香港式電影，《智齒》最特別之處必定全片均是黑白，以及鄭保瑞跟團隊走訪香港各地，以電影留低一幕幕的香港特色。



劉雅瑟全片都被家棟追打，每每都不留情。(《智齒》劇照)

上月勇奪亞洲電影大獎的美術總監麥國強表示，尋找適合的場景都有一定難度：「一個地方，有宗案件牽涉到連環殺手，是不容易處理的，因為香港這地方太小。所以我覺得可以塑造一個世界；我覺得這個世界似熟悉的香港，又覺得好像不是香港，讓觀眾有多一點的想法。」

池內博之匿藏劉雅瑟的天台位於裕民坊。（劇照）

而美術指導王慧茵則表示，創作過程的主軸是「遺忘」：「遺忘可以包括什麼？可以是場景中曾出現的華富邨觀音陣，也可以是被遺忘的地方，例如土瓜灣美景樓。因為我們想塑造一種侷促感，這個是給大家印象中的香港更加壓抑。」

斷手發現地為華富邨觀音陣。（劇照）

鄭保瑞決定以自己的分式將香港不同一面紀錄下來。（劇照）

團隊取景於裕民坊、土瓜灣美景樓、華富邨觀音陣以及元朗屏山達德學校等地，事實上鄭保瑞曾於映影分享智上講到：「希望以電影將香港的特色或是一些地方紀錄下來，就如裕民坊一樣，當電影上映時，其實裕民坊都已不在了。」除了裕民坊外，戲中劉雅瑟被鎖在廢車的地方為土瓜灣，住宅密集，拍出來十分有團隊希望尋求的侷促、擁擠感，同時十分有特色。

點擊即睇《智齒》三大香港景點：