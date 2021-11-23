雪降花｜Disney+獨家韓劇　BLACKPINK Jisoo丁海寅上演淒美愛情片

串流平台Disney+獨家韓劇《雪降花》即將於12月18日上架，今天（23日）率先釋出最新預告片，片中瀰漫甜蜜與淒美的氣氛，人氣韓國女團BLACKPINK 成員金智秀（Jisoo）攜手丁海寅，譜出男、女神極唯美的冬日戀曲。
《雪降花》由2019 年大熱韓劇《天空之城》的製作團隊打造，有別前者，今次團隊打造出浪漫愛情劇，故事背景設定在1980年代末的首爾，講述一對情侶一見鍾情、墜入愛河的浪漫故事，可惜及後發現彼此深陷複雜謎團與命運巨變的漩渦。
預告未太多畫面，連兩人的正面都見不到，不過就聽到丁海寅講到：「對不起，一切都是因我而起。」而Jisoo就對講到：「我很掛念你，能和你再見一面就好了。」相信兩人將會上演一場淒美的愛情故事。
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