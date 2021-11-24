丹麥女孩｜艾迪烈柏尼「後悔」演跨性別人士　：今時今日唔會接演

2015年上映的英國傳記劇情電影《丹麥女孩》改編自David Ebershoff於2000年出版的同名小說，以丹麥畫家Lili Elbe與Gerda Wegener的生活為作為靈感啟發，《丹麥女孩》獲得多個獎項以及提名，艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）更獲得奧斯卡金像獎最佳女配角，而男主角艾迪烈柏尼提名奧斯卡最佳男主角，為其事業再踏上一個高峰。



艾迪烈柏尼在電影《丹麥女孩》中，演繹首個接受變性手術的丹麥畫家Lili Elbe，使他再次獲得奧斯卡金像獎、金球獎、英國電影學院獎及美國演員工會獎最佳男主角提名。（《丹麥女孩》劇照）

不過近日艾迪烈柏尼受訪時表示「當初決定接下角色是個『錯誤』的決定」，他講到：「相當後悔在《丹麥女孩》中飾演跨性別先驅、全球首位接受性別重置手術的Lile Elbe，即管因為該角獲得一系列獎項提名，但同時引起外界諸多批評，而且不少評論家都認為該角應由『跨性別演員』來飾演，要是事件發生在今日，不會再接下這個角色。雖然我是滿懷好意來拍這部電影，但我認為這是個錯誤。」

艾迪烈柏尼表示「後悔」接演《丹麥女孩》。（Getty Images）

他續指：「關於選角上，令人不快的爭議點是很多人連發聲的機會都沒有，我們必須擁有公平機制，否則在未來都須不斷面對這些爭執。」

事關近年來在外國影壇掀起一股「取消文化」，要是白人替有色人種配音亦會被視為剝奪該族裔工作機會的行為，因此而受到批評。事實上《丹麥女孩》在上映初時都有類似情況，艾迪烈柏尼回應：「希望未來有更多跨性別演員獲得演出機會，但同時認為演員要持正面心態和富有責任感，即可演出任何角色。」