【鷹眼】首兩集詳細分析　27個彩蛋及3大隱藏角色伏線

由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye），在11月24日於Disney+首播，連續播放兩集，讓Marvel粉絲過足戲癮。由於鷹眼是初代復仇者其中一員，故劇集的彩蛋都離不開昔日的片段。
《鷹眼》的故事發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，在經歷「彈指事件」的紐約市，「浪人」突然再次現身，讓趕著在聖誕節前和家人團聚的鷹眼需要留下來調查，他因此而認識了視鷹眼為偶像的凱特畢夏普（Kate Bishop）。
《鷹眼》第一集「英雄，見面不如聞名」（Never Meet Your Heroes）中，就帶觀眾了解凱特畢夏普的身世；至於第二集的「捉迷藏」（Hide and Seek）則交代了鷹眼如何處理他身為「浪人」時留下的敵人，其中全新女超級英雄角色、已獲個人影集的Echo在第二集最後一刻現身，究竟她是敵還是友呢？
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