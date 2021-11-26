假冒女團｜票房破110萬Anson Lo將現身謝票　陳紫萱扭傷頸急送院

由人氣教主MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）等人主演的《假冒女團》昨日（25/11）上映即成為同日開畫最高票房的電影，連同早前首映及優先場結算，首日票衝破110萬，團隊為了答謝觀眾的大力支持，今個週末Anson Lo將會親到戲院謝票。



《假冒女團》首天票房衝破110萬。（劇照）

《假冒女團》在動作指導羅浩銘設計下，加插不少動作場面，讓大家欣賞到一班不一樣的偶像一展身手。當中男主角Anson Lo在戲中初嚐人生首次武打場面，為了應付連場動作場面，他特意上了好幾堂動作課，結果不負眾望，其中一場彈跳飛身的演出更是一take過，完美演繹令在場工作人員拍掌讚賞。

Anson Lo彈跳飛身一take過完全。（劇照）

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此外，動作指導羅浩銘和監製Charlie為了在煞青當日，給Anson Lo 送上小甜品，特意夾計整蠱Anson Lo，不但要他爆阿銘樽，阿銘更假裝撞玻璃時不慎被碎片插傷，當場嚇壞Anson Lo令他不知如何是好，而當他想走近阿銘身邊慰問時更被喝止不要走近，令他更感憂傷。但大家看到Anson Lo一臉焦慮時，阿銘和Charlie見任務成功即收手上前安撫他，雖然得知被整蠱，但同時令他大鬆一口氣，感謝大家送他上心驚膽顫的煞青「甜品」。

Anson Lo被整蠱，大嚇一跳！（劇照）

另外同樣要應付動作演出的陳紫萱在拍攝期間一度扭傷頸椎，要緊急送醫診治，嚇壞同場的Anson Lo、Chloe。事緣陳紫萱在練習時倒豎冲落地，即時扭傷頸部，動彈不能，她卻強忍痛楚反過來安慰大家，幸好送院檢查後並無大礙。

陳紫萱受傷一幕。（電影公司提供）

原本需要休息的她因不想影響拍攝進度，翌日便戴上頸箍堅持到現場開工，大家都十分讚賞她的專業態度。她提及事發當時：「頭倒地剎那眼前一黑，頸部位置雖然出現痛楚，但知道經驗豐富的銘哥會慬得如何處理，所以不太擔心。」