【鷹眼】首集用新視角探討紐約之戰　粉絲發現《復仇者》嚴重失誤

由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye），早前在Disney+啟播，首兩集的口碑不俗，特別是兩代「鷹眼」互動的火花，而流浪狗Lucky the Pizza Dog同樣非常搶鏡。雖然口碑不俗，但擁有「鷹眼」的粉絲發現，Marvel Studios在首集的五分鐘已經出現錯漏，大家又見到嗎？



Marvel劇集《鷹眼》早前在Disney+啟播，首兩集的口碑不俗。（《鷹眼》劇照）

《鷹眼》在第一集展示了《復仇者聯盟》時紐約之戰的全新視角，當時同樣身在紐約的凱特畢夏普，與家人經歷Chitauri軍團來襲，最終凱特畢夏普的父親Derek Bishop死亡。當時有一幕見到Chitauri軍團衝向童年版的凱特畢夏普，幸得鷹眼解救，凱特畢夏普才能脫險，而後者也因此視前者為偶像，於是練習弓箭。

希莉辛菲飾演二代鷹眼凱特畢夏普。（《鷹眼》劇照）

然而就在鷹眼拯救完凱特畢夏普後，後者見到復仇者大樓，可是當時大樓上的「S」、「T」、「A」、「R」及「K」，只有「R」遭到炸毀；但在2012年上映的《復仇者聯盟》，當時大樓在紐約之戰時，只留下「A」字，所以才會留下復仇者大樓的伏筆，而當時字母掉落的次序是「R」及「K」，然之後是「S」和「T」，只得「A」字留在大樓上。

《鷹眼》用全新視角展示紐約之戰，但卻出現大錯。（網上圖片）

有網民留言指，Marvel Studios特地用全新視角展示紐約之戰，但卻出現嚴重錯漏，實在讓粉絲非常失望。點擊下圖即睇第一及第二集27大彩蛋！！！