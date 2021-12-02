G風暴│反貪系列終極篇公開製作特輯　1比1搭建太空館天象廳拍攝

由黃百鳴監製、林德祿執導、古天樂主演的反貪風暴系列電影終極篇《G風暴》將在12月31日上映，今日電影公司公開電影的製作特輯「翻天覆地」篇，詳細解構更多電影細節，其中包括1比1搭建天象廳廠景、公路飛車槍戰等，導演林德祿揚言：「系列終極篇，要將刺激性提升，武器子彈升級，比前四集加起還多！」



古天樂主演的反貪風暴系列電影終極篇《G風暴》將在12月31日上映。（官方圖片）

反貪風暴系列每集都為觀眾帶來經典，如古天樂在《Z風暴》飛車勇救陳靜；周渝民在《S風暴》化身冷酷殺手，騎著電單車在公路上穿插再凌空飛車槍殺目標；《L風暴》出動了七艘快艇拍攝海上的大型遊艇追逐戲，古天樂、鄭嘉穎、栢天男更由船頭打到船尾；《P風暴》打造了1比1玻璃纖維直昇機及安全屋，鄭嘉穎為救周秀娜而跟林峯在半空中狹窄機艙上埋身肉搏，古天樂則於安全屋內槍戰林峯，使用了近千發子彈、反應彈等營造槍林彈雨效果。

古天樂表示《G風暴》的案情比以往複雜，劇本動作也比以往多，並希望在最後一集呈現到一部最好看的反貪風暴。（官方圖片）

來到終結篇《G風暴》，貫穿五集、飾演廉政公署首席調查主任的古天樂說：「由於今集案情比以往都複雜，劇本動作比以往多，所以埸面設計更多！亦希望在最後一集呈現到一部最好看的反貪風暴！」所以今集劇組除了在文化中心、太空館等鬧市實地取景外，為拍攝一場太空館天象廳槍戰大爆炸情節時，劇組搭建一個1比1的天象廳廠景。在戲中飾演大法官的宣萱對像真度非常高的天象廳讚口不絕。

宣萱對像真度非常高的天象廳讚口不絕：「感覺好似真的在天象廳發生好多事，有追逐同埋槍戰，我自己身在其中都變得好緊張、刺激。」（官方圖片）

至於以張智霖為首的G4就聯同隊員陳庭欣、劉浩龍及張松枝等一起保護宣萱，其中一場宣萱被犯罪份子埋伏的飛車槍戰戲份，劇組不但成功申請將公路封閉數日以便拍攝，更租用了三十多架車去完成這個追逐過程。身歷其境的張智霖形容這場飛車戲份非常「大陣仗」。