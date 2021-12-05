蜘蛛俠：不戰無歸│湯賀蘭預先劇透　親證與弟弟Harry對手戲遭刪走

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在下周三（15日）香港上映，而近日「蜘蛛俠」湯賀蘭就率先揭開其中一幕刪減片段。



引頸以待的《蜘蛛俠：不戰無歸》即將上映。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

湯賀蘭最近忙於為《蜘蛛俠：不戰無歸》宣傳，他近日出席英國清談節目《The Graham Norton Show》，向主持人率先揭開《蜘蛛俠：不戰無歸》其中一幕刪減片段。湯賀蘭之所以可以劇透，是因為這一幕是關於他的弟弟Harry Holland。

湯賀蘭率先劇透電影其中一幕刪減片段。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

其實在今年年初，有外媒拍到《蜘蛛俠3》在阿特蘭大街頭拍攝的片場照，除了見到主角湯賀蘭外，還見到他21歲的弟弟Harry Holland。之後約兩個月後，湯賀蘭主動劇透其弟弟的角色是毒販：「他打劫銀行後，我需要捉住他。」

沒想到原來是湯賀蘭與弟弟的對手戲遭刪走。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

沒想到觀眾不能在戲院的大銀幕上看到兩兄弟的對手戲，湯賀蘭稱：「我們請了Harry，我選中了他，他在現場。我走到動作演員前，說『不管你做甚麼動作，請把他反轉』。所以當我們在片場時，Harry被不停地反轉及來回擺動。」可是這麼辛苦，最後竟然沒有在正片出現：「我認為他還未知道，他們已經刪走了這幕戲，正片是沒有的。」