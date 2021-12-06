蜘蛛俠不戰無歸│綠魔揭開面具畫面曝光　威廉達福：戰衣全面升級

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）即將上映，其中已獲確認飾演綠魔的威廉達福（Willem Dafoe）、八爪魚博士的Alfred Molina及電魔的占美霍士（Jamie Foxx）日前聚首一堂為電影宣傳。



三大分派早前出席CCXP的宣傳活動「Villains Panel」。（「Villains Panel」影片擷圖）

《蜘蛛俠：不戰無歸》三位反派Willem Dafoe、Alfred Molina及占美霍士日前出席在巴西舉行的動漫體驗展（CCXP）宣傳活動「Villains Panel」，三人談到回歸演出反派的感受。除此之外，在長近10分鐘的活動上，還公開了綠魔沒有戴上面具時的畫面，Willem Dafoe狡猾笑容成為焦點。

綠魔拋出炸彈，據網上消息指出，綠魔炸彈是炸死了蜘蛛俠的梅嬸。（「Villains Panel」影片擷圖）

綠魔在《蜘蛛俠：不戰無歸》將以全新造型現身，再度飾演綠魔的Willem Dafoe當然成為焦點之一。他說：「我站在片場8小時，他們把不同的道具放在我身上。他們掃瞄我，並設計造型，然後製造戲服，而最後輪到我試穿。」他還提到這戲服結合了新的科技┌「這是技術上的大躍進，他們可以更靈活（創作），我們可以透過它做更多的事情。Norman及綠魔可以走得更遠，而且戰衣還有其他技能，總之戰衣已經獲得升級。」