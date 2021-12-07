《尚氣與十環傳奇》開續集梁朝偉有得回歸？　劉思慕派嬲︰太失敗

漫威（Marvel）首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），雖然未能在中國上映，但無損全球票房，至今已累積高達4.3億美元（約33.6億港元），於MCU第四階段來說算極好表現，故迪士尼都宣布即將開拍續集，首先宣布歸位的有導演Destin Daniel Cretton，至於在戲中已去世的尚氣父母（梁朝偉與陳法拉）呢？

對不少香港觀眾而言，梁朝偉及陳法拉才是電影最大亮點。(《尚氣與十環傳奇》幕後花絮）

據外媒報道指，《尚氣》導演Destin Daniel Cretton已簽下新約，而且除了負責續集之外，更與Disney+發展另一部新作。導演歸隊，演員又有冇聲氣呢？香港人最關心的梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊等人，暫時都未確定是否回歸，或會以哪種方式再度登場。

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主角劉思慕一直被指沒有主角光環，未上畫前更被狠批票房一定仆直，令對方耿耿於懷。（電影劇照）

至於戲中男主角劉思慕（Simu Liu），雖然未有出現在今次公布名單上，但既然是續集定必有他參與，而他亦急不及待在個人Twitter帳戶分享這則新聞，還付上一句自嘲說話︰「Flopped so hard we got a sequel!!」（太失敗我們要開拍續集）似在回應一直不被網民睇好的言論，其實由電影開畫到大收，劉思慕都一直半帶自嘲的口吻宣布喜訊，看似對網民起初的批評都耿耿於懷。