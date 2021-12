每逢年尾就是各大電影頒獎禮的季節,來屆奧斯卡頒獎禮將於明年3月舉行,入圍名單2月才揭曉,片商現已積極為自家作品拉票,據悉,迪士尼為旗下Marvel Studios多部作品報名各個獎項,參演《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的香港影帝梁朝偉挑戰最佳男配角獎,陳法拉、楊紫瓊等亦報名競逐女配角,劉思慕就成為這部片唯一角逐影帝的人選。

梁朝偉在《尚氣》的演出備受讚賞,但外媒認為受片種影響,入圍機會不大。(劇照)

另一邊廂,華納出品的《沙丘瀚戰》(Dune),亦提名了上星期榮登金馬影帝的張震競逐最佳男配角,而添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)就代表爭最佳男主角。不過外媒認為華人演員入圍機會不大,屬志在參與。