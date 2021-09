【尚氣】《Hotel California》三度登場　暗藏探索美國夢的陰暗面

由劉思慕及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),講述全新超級英雄尚氣的起源故事。然而觀眾在了解這位超級英雄的同時,電影配樂同樣值得注意,特別是搖滾樂團Eagles的《Hotel California》。



《尚氣與十環幫傳奇》講述全新超級英雄尚氣的起源故事。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

Hotel California這首樂曲因為《尚氣與十環幫傳奇》內播放過數次而再度成為話題。當時剛逃離父親控制的尚氣,隻身跑到美國生活。可是人生路不熟,加上種族問題,年輕的尚氣遭到欺負,而身邊的Katy表示當時沒有去幫手,只能在旁邊唱著老鷹樂隊的《Hotel California》,但尚氣就沒事了,當時看到這情節,相信大家都感到疑惑,不過隨後不難發現,導演巧妙鋪排了這首歌。

尚氣與Katy這對組合充滿喜感。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

除了回顧這首歌外,當尚氣與Katy兩次被追殺而陷入險惡時,後者也唱起這首歌,從而讓敵人分心。最後一次則是在片尾片段出現,兩人在與王、Bruce Banner及Carol Danvers會議完畢後,正當「十環」仍有很多不解之謎時,尚氣竟提議唱K,《Hotel California》的音樂再次響起。或許導演就要希望想用《Hotel California》來說明,配樂響起,主角所遇到的困難都能一一化解。

Hotel California與尚氣有好多相似的地方。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

專輯《Hotel California》寫的第一首歌正是同名樂曲《Hotel California》,當時Eagles的主唱Don Henley這樣解釋這歌曲:「這專輯貫穿我們過去的音樂主題,如失去純真、天真的代價、追求名利的危險、探索美國夢的陰暗面、理想主義的實現和理想主義的挫敗、夢想與現實、平衡愛情與工作的困難、政治上的腐敗及六十年代對和平、愛和理想的消失等」是否與《尚氣與十環幫傳奇》的主題很相似呢?

唱K是尚氣及Katy的消遣。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

其實在Marvel原著漫畫中,尚氣是另一搖滾樂團Fleetwood Mac的粉絲,當時他的戀人Leiko Wu播著Fleetwood Mac的歌曲,也讓尚氣愛上這隊搖滾樂團。在漫畫中,尚氣還用Fleetwood Mac的《Over My Head》來向Leiko Wu表白,而兩人還曾一起聽 Fleetwood Mac 的專輯《Rumors》,所以有粉絲認為,如果能用上Fleetwood Mac 的配樂,將會更有效果。