【尚氣】《Hotel California》三度登場　暗藏探索美國夢的陰暗面

由劉思慕及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），講述全新超級英雄尚氣的起源故事。然而觀眾在了解這位超級英雄的同時，電影配樂同樣值得注意，特別是搖滾樂團Eagles的《Hotel California》。



《尚氣與十環幫傳奇》講述全新超級英雄尚氣的起源故事。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

Hotel California這首樂曲因為《尚氣與十環幫傳奇》內播放過數次而再度成為話題。當時剛逃離父親控制的尚氣，隻身跑到美國生活。可是人生路不熟，加上種族問題，年輕的尚氣遭到欺負，而身邊的Katy表示當時沒有去幫手，只能在旁邊唱著老鷹樂隊的《Hotel California》，但尚氣就沒事了，當時看到這情節，相信大家都感到疑惑，不過隨後不難發現，導演巧妙鋪排了這首歌。

尚氣與Katy這對組合充滿喜感。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

除了回顧這首歌外，當尚氣與Katy兩次被追殺而陷入險惡時，後者也唱起這首歌，從而讓敵人分心。最後一次則是在片尾片段出現，兩人在與王、Bruce Banner及Carol Danvers會議完畢後，正當「十環」仍有很多不解之謎時，尚氣竟提議唱K，《Hotel California》的音樂再次響起。或許導演就要希望想用《Hotel California》來說明，配樂響起，主角所遇到的困難都能一一化解。

Hotel California與尚氣有好多相似的地方。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

專輯《Hotel California》寫的第一首歌正是同名樂曲《Hotel California》，當時Eagles的主唱Don Henley這樣解釋這歌曲：「這專輯貫穿我們過去的音樂主題，如失去純真、天真的代價、追求名利的危險、探索美國夢的陰暗面、理想主義的實現和理想主義的挫敗、夢想與現實、平衡愛情與工作的困難、政治上的腐敗及六十年代對和平、愛和理想的消失等」是否與《尚氣與十環幫傳奇》的主題很相似呢？

唱K是尚氣及Katy的消遣。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

其實在Marvel原著漫畫中，尚氣是另一搖滾樂團Fleetwood Mac的粉絲，當時他的戀人Leiko Wu播著Fleetwood Mac的歌曲，也讓尚氣愛上這隊搖滾樂團。在漫畫中，尚氣還用Fleetwood Mac的《Over My Head》來向Leiko Wu表白，而兩人還曾一起聽 Fleetwood Mac 的專輯《Rumors》，所以有粉絲認為，如果能用上Fleetwood Mac 的配樂，將會更有效果。