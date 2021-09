Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang‑Chi and the Legend of the Ten Rings)自月初上映以來票房表現理想,近日更超越《黑寡婦》(Black Widow)成為本年度北美地區最賣座電影。

《尚氣》獲得高口碑而帶動票房。(劇照)

《尚氣》於剛過去的星期五(24日)斬獲近360萬美元票房,踏入上映第四周依然叫座,有望四度成為北美周末票房冠軍。而《尚氣》的北美總票房達1億8676萬,超越《黑寡婦》1億8348萬的紀錄,登上本年度北美票房冠軍。

未知今年會否有電影能夠打破《你好,李煥英》的票房紀錄?(劇照)

不過由於未能在中國上映,《尚氣》的全球票房只排第六,在《黑寡婦》、《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong》及《狂野時速9》(F9)之後,而內地電影《你好,李煥英》與《唐人街探案3》暫列本年度全球票房的冠軍及季軍,兩片都是本年度的賀歲檔,前者在內地大收54億1300萬人民幣,成為中國史上第二賣座的電影,並打入全球史上百大最高票房電影。