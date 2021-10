【尚氣】導演揭電影角色原設定　反派安排原本另有其人

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、梁朝偉及陳法拉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),電影介紹了多位新角色來到Marvel電影宇宙(MCU)。然而據導演Destin Daniel Cretton表示,其中一位新角色的性別原本是男性來的。



《尚氣與十環幫傳奇》介紹了許多新角色,其中包括新超級英雄尚氣。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

《尚氣與十環幫傳奇》講述尚氣的起源故事,指他原本與父母及妹妹過著幸福而簡單的生活,然而某天他的母親遭父親昔日的仇家殺死,因此這個家變得不再一樣。文武安排尚氣接受十環幫組織的嚴格訓練,更迫他走上殺手之路。可惜尚氣在執行首個殺人任務時就逃離十環幫,並在三藩市展開普通人的生活。直到父親派人捉拿他,他終於再次與父親見面;而在與父子重聚前,他還再見到他的妹妹徐夏靈。

梁朝偉飾演的「文武」獲得極高評價。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

然而據《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton表示,原本想為尚氣安排一個弟弟,而非妹妹,皆因在原著漫畫中,尚氣有一個變成怪物的兄弟。導演也承認,當初他與編劇Dave Callaham在電影開發初期,有很多瘋狂的想法。他稱:「我的意思是,我們曾幾何時想尚氣會有一個兄弟,而非妹妹,他更會留在父親身邊。那是很早期的構想,那個角色的靈感源自原著漫畫。我更認為那個角色,會在某個時段變成怪物。」

原本張夢兒的角色是一位男性。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

然而最後這個決定遭到Marvel Studios拒絕。據編劇Dave Callaham表示:「我們可以做任何事,因為這是Marvel。我們不能想像他們會把此事列入考慮,說實話,Marvel真的很棒。然而他們最後卻告訴我『你不能那樣做,這太瘋狂了』,或『我們在開發其他的故事,但未能公開』,諸如此類的說話。』