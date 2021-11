迪士尼影片串流平台Disney+近日登錄香港,觀眾可以隨時欣賞旗下作品,包括Marvel超級英雄電影、《星球大戰》系列等,參演《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的陳法拉亦趁機重溫其演出。

法拉抱住囡囡一同重溫《尚氣》。(IG圖片)

今早(22日)法拉在Instagram分享抱著女兒「小米妮」一起重溫《尚氣》的照片,並留言說:「Mama playing mama」(媽媽飾演媽媽),戲中的她飾演男主角「尚氣」的母親,現實中亦跟法籍老公Emmanuel Straschnov有愛情結晶。母女一齊睇戲場面相當溫馨,難怪照片上載一小時已吸過萬Like。

重溫法拉在《尚氣》的精彩演出