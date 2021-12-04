「黑寡婦」施嘉莉祖安遜退出新戲　新邦女郎頂上冇望與美隊同框

愛情動作冒險戲《Ghosted》原定由《復仇者聯盟》成員「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）以及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）再度攜手合作，但施嘉莉祖安遜因檔期問題而需要退出電影，未能再次合作。



基斯伊雲斯、施嘉莉祖安遜戲外亦手足情深。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

Ana de Armas的出場令人印象極度深刻。（《007：生死有時》劇照）

基斯伊雲斯跟Ana de Armas再合作。（劇照）

《Ghosted》為Apple的原創電影，由《波西米亞狂想曲》導演Dexter Fletcher執導，《死侍》、《喪屍樂園》的編劇Rhett Reese和Paul Wernick執筆，施嘉莉祖安遜一角，現改由《007：生死有時》的新邦女郎Ana de Armas演出，搭檔基斯伊雲斯，重現《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的組合。

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Ana de Armas浴室激戰奇洛李維斯：