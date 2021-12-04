「黑寡婦」施嘉莉祖安遜退出新戲　新邦女郎頂上冇望與美隊同框

愛情動作冒險戲《Ghosted》原定由《復仇者聯盟》成員「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）以及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）再度攜手合作，但施嘉莉祖安遜因檔期問題而需要退出電影，未能再次合作。
《Ghosted》為Apple的原創電影，由《波西米亞狂想曲》導演Dexter Fletcher執導，《死侍》、《喪屍樂園》的編劇Rhett Reese和Paul Wernick執筆，施嘉莉祖安遜一角，現改由《007：生死有時》的新邦女郎Ana de Armas演出，搭檔基斯伊雲斯，重現《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的組合。
+13
Ana de Armas浴室激戰奇洛李維斯：
+12
鷹眼｜單眼狗IG坐擁2萬粉絲超有名氣 謝洛美維納︰佢有出色貢獻《梅艷芳》胞兄梅啟明入稟控侵權 5套惹爭議傳記片1部要改名上映「神奇女俠」姬嘉鐸新造型斜陰留海 少女感爆錶零媽媽味畢列谷巴自爆曾在地鐵被揮刀攻擊 「我打他手臂再跑走」Renfield｜尼古拉斯基治加入闇黑宇宙演吸血鬼 揚言︰不可能退休假冒女團｜盧瀚霆Anson Lo謝票場面墟撼 僅用半小時即練好跳舞戲《蜘蛛俠：不戰無歸》預售破晒紀錄 墨西哥影迷為買飛互毆兼踩頭《蜘蛛俠不戰無歸》湯賀蘭約滿繼續拍 監製︰正計畫下一個三部曲