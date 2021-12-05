王晶力讚劉德華為拍戲十年唔食米飯　黎明都有堅持︰不能開早班

內地真人秀節目《導演請指教》請來王晶擔任評審，吳鎮宇、關錦鵬、蔡康永等人都有參加競賽，各人要通過創作影視作品來選出「《導演請指教》年度最具價值導演」。



王晶在節目中擔任評審。（微博@導演請指教）

在播出新一集《導演請指教》時，范冰冰的弟弟范丞丞正在拍戲中，剛好製片人王晶探班，范丞丞、王晶以及韓雪在討論到藝人如何保持身材，王晶就講到覺得范丞丞的可塑性蠻高，范丞丞回應：「我感覺我都很難，感覺三十歲肯定是……主要我特別愛吃，我要是不當藝人的話肯定吃得特別胖。」

范丞丞笑言不當藝人的話肯定吃得特別胖。（網上圖片）

坐在一旁的王晶就提及一些前輩的例子：「你看四大天王，就是黎明的臉是沒辦法的，黎明不能拍早班，一定浮腫，劉德華那種日子不是人過的。」

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一直以來做藝人都必須自律，行為、修養以及身材都要自我好好管理，又要保證上鏡好看，劉德華堅持十年不吃米飯、古天樂十多年來保持一日食一餐，保持良好的身材和狀態，作為藝人在背後的確付出很多。

劉德華已經60歲。（華仔天地影片截圖）

王晶指黎明不能拍早班，因為他的瞼一定會浮腫。（資料圖片）