鷹眼｜單眼狗IG坐擁2萬粉絲超有名氣　謝洛美維納︰佢有出色貢獻

由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）現正熱播中，劇中的「單眼」金毛尋回犬Lucky the Pizza Dog非常可愛，大受粉絲歡迎，原來牠是IG上的紅人，坐擁2.3萬粉絲！



Lucky the Pizza Dog更有自己的個人海報。（官方圖片）

飾演Lucky the Pizza Dog的是一隻名為Jolt的金毛尋回犬，劇中的獨眼狗狗設定全程由電腦CG後製，實際上是隻十分健全的金毛。Marvel方面決定在劇中先讓Kate Bishop跟Lucky the Pizza Dog碰面，展示出她的角色跟她作為英雄的特質，同時以特有的故事將Kate Bishop、Clint Barton以及狗聯繫在一起，形成某種特殊的友誼。

對於跟Jolt的相處，希莉辛菲跟謝洛美維納都表示非常開心及喜歡牠，希莉辛菲：「太好玩了，我是個愛狗人士，當我知道Jolt要成為劇集的一員時，我非常興奮！這絕對是一個挑戰，牠訓練有素，令人難以置信。」

而謝洛美維納則表示：「這隻狗真的非常可愛，我非常喜歡牠，我剛坐下牠就會坐在我身邊，牠對劇集作出了出色的貢獻，是個好孩子。」