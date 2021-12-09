【鷹眼】第四集15彩蛋全公開　神秘角色登場連接《黑寡婦》伏筆

撰文：王誦賢
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由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）昨日（12月8日）播出第四集，隨著愈來愈接近大結局，故事變得更緊湊，劇情終於連上《黑寡婦》片尾片段。除此之外，今集還隱藏了甚麼彩蛋呢？

注意！！！下文含劇透！！！

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《鷹眼》來到第四集，繼續有好評加持。（《鷹眼》劇照）

第四集「拍檔，我說得對？」（Partners, Am I Right?）承接上集講述凱特畢夏普與「鷹眼」奇連巴頓來到了前者的豪宅，希望透過保安公司的系統調查「仕龍有限公司」及卡茲，但此時察覺有問題的奇連巴頓在四周打探時，遭凱特母親艾蓮諾的未婚夫傑克截獲，但同時奇連巴頓發現傑克手持的伸縮劍是屬於浪人的。

《鷹眼》尚餘兩集就大結局。（《鷹眼》劇照）

幸好艾蓮諾與傑克認出奇連巴頓是復仇者成員鷹眼，然而當時後者笑稱他是「你是…神射手」，對應凱特畢夏普曾說鷹眼因為「品牌形象」才會讓人忘記其名字。在閒聊後，奇連巴頓在離開前暗中拿回屬於浪人的伸縮劍，而鏡頭一轉，見到凱特母親艾蓮諾通過電話聯繫某人，相信這個神秘角色就是Moira Brandon。

古老的勞力士手錶究竟屬於誰人？（《鷹眼》劇照）

之後奇連巴頓透過其妻羅娜的協助下，查到「仕龍有限公司」的總裁是傑克，而他在幫「運動服」洗黑錢，至於「運動服」及傑克背後的神秘幕話事人，暫時粉絲估計是劇集《夜魔俠》（Daredevil）的反派角色金霸王（Kingpin）。巧合地，近日Marvel Studios總裁Kevin Feige確認「夜魔俠」將登陸Marvel電影宇宙（MCU），並承諾會帶來更多Netflix劇集的Marvel角色。

古老的勞力士手錶被「運動服」組織偷去。（《鷹眼》劇照）

至於第四集的高潮所在，就是凱特畢夏普潛入一單位，奪回一隻古老的勞力士手錶。最後凱特畢夏普發現單位擁有人記下奇連巴頓一家的資料，此時才發現這單位是屬於瑪雅。瑪雅與潛入的凱特畢夏普展開激鬥；與此同時，負責監測的奇連巴頓遭神秘人伏擊，但有追看Marvel電影宇宙作品的影迷都知道，這神秘人就是「黑寡婦」葉蓮娜貝洛娃（Yelena Belova）。

「黑寡婦」葉蓮娜貝洛娃登場。（《鷹眼》劇照）

最後在葉蓮娜貝洛娃逃走後，奇連巴頓跟凱特畢夏普表示，有人找來「黑寡婦」進行暗殺任務，為了避免後者再次陷入危難，奇連巴頓勸她回家，不再與她合作。點擊下圖即看第四集「拍檔，我說得對？」全彩蛋！！！

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