【鷹眼】「黑寡婦」佛羅倫斯佩芝IG劇透　慘遭網民舉報禁言

由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）昨日（12月8日）播出第四集「拍檔，我說得對？」（Partners, Am I Right?），影迷期待已久的《黑寡婦》伏筆終於出現。可是當以為大家都知道的事情，連飾演葉蓮娜貝洛娃的佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）都在Instagram貼出劇照時，竟然遭粉絲舉報。



《鷹眼》第四集日前上架。（《鷹眼》劇照）

《鷹眼》第四集「拍檔，我說得對？」終於介紹了在Marvel電影宇宙中飾演葉蓮娜貝洛娃的Florence Pugh，當時她在《黑寡婦》的片尾片段，見到葉蓮娜去拜祭娜塔莎羅曼諾夫時，遇到曾在《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）登場的女伯爵Valentina Allegra de Fontaine，當時後者為前者安排了一個任務，去殺死「害死」娜塔莎羅曼諾夫的奇連巴頓。

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當時葉蓮娜貝洛娃戴上新面罩襲擊「鷹眼」奇連巴頓，而凱特則遇上瑪雅，四位隨即展開激烈鬥爭。凱特與奇連會合，前者用箭射傷瑪雅，並迫使對方逃離現場。之後奇連揭開刺客的面具，證實是「黑寡婦」葉蓮娜貝洛娃。當時飾演葉蓮娜貝洛娃想在Instagram貼出劇照時，有指《鷹眼》仍未上架，所以引起網民指摘，並遭Instagram禁止貼文。然而最後Florence Pugh仍然可以貼出劇照。