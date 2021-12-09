占士金馬倫因財困痛失《蜘蛛俠》　原定里安納度做主角大戰電魔

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）即將上映，沒想到近日荷里活大導演占士金馬倫（James Cameron）在其新書揭秘，早在Sam Raimi的《蜘蛛俠》（Spider-Man）三部曲，他差點開拍首部《蜘蛛俠》真人版電影。



《蜘蛛俠：不戰無歸》即將上映，電影由湯賀蘭、Zendaya及班尼迪甘巴貝治主演。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

占士金馬倫的新書《Tech Noir: The Art of James Cameron》，收錄了他過百份電影的藝術圖像，其中包括了他最後沒有執導的《蜘蛛俠》電影真人版電影概念圖，而他在書中寫道：「我從未製作的最偉大電影。」除此之外，他還向外國傳媒進一步透露，《蜘蛛俠》真人版電影的計畫及電影胎死腹中的原因。

占士金馬倫差點製作了首部《蜘蛛俠》真人版電影。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

占士金馬倫稱：「我認為情況會非常不同，我想說我寫的劇本獲Stan Lee的祝福，而我在這過程中還與他成為了好朋友。這是他最喜歡的角色之一，我不會在沒有他同意下展開行動。」當時他帶著蜘蛛俠的計畫去到Stan Lee的住所，而他的電影與漫畫最大的改變就是蜘蛛絲從彼得柏加手中射出，而這計畫最終族到Sam Raimi的《蜘蛛俠》三部曲中。

占士金馬倫分享了未能製作《蜘蛛俠》的原因。（IMDb 圖片）

當時占士金馬倫版的《蜘蛛俠》的主角是里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），故事反派為電魔及沙人，前者由Lance Henriksen飾演；後者則由Michael Biehn擔任。至於電影胎死腹中的原因，占士金馬倫表示：「這根本是一場危機，當時協助我購買版權的Carolco也陷入財政危機。」

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當時蜘蛛俠的版權在Cannon手上：「Marvel把它賣給Cannon，而後者是一間製作低成本電影的公司，他們從來沒有做過，也不知道要如何做。我想當時沒有人想過蜘蛛俠是一部電影，所以我找Carolco買入版權後，Carolco就破產了。」

如果《蜘蛛俠》由占士金馬倫拍攝，最終效果會如何呢？（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

之後占士金馬倫曾希望通過20th Century Fox來拯救蜘蛛俠版權，但可惜20th Century Fox不想與SONY發生衝突：「我試圖找Fox購買它（蜘蛛俠），但顯然版權有點模糊不清，SONY的擁有權也有問題，但Fox不會去爭取它。（Fox）不想為它展開法律鬥爭。我心想『你在開玩笑嗎？這東西非常值錢，我不知道，可能是10億美元！甚至之後能升值至100億美元。』」