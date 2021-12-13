【蝙蝠俠】日版預告增添多個全新畫面　謎語人追殺蝙蝠俠計畫曝光

由Matt Reeves執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、素兒卡維斯（Zoë Kravitz）、保羅丹奴（Paul Dano）及哥連法路（Colin Farrell）等主演的《蝙蝠俠》（The Batman）將在2022年3月上映，目前官方合共公開了兩條正式預告，而今日電影的日版預告出爐，公開了更多未曾曝光的畫面。
日版預告長約1分半鐘，為粉絲揭露更多未曾曝光的畫面，其中包括謎語人，及其邪惡計畫，當時見到疑似是謎語人的家中，牆上貼有不少剪報及照片，而內容都與「蝙蝠俠」布斯韋恩（Bruce Wayne）有關。
除此之外，在預告片中，還見到布斯韋恩在謎語人面前脫下他的蝙蝠俠面罩，然而這也可能是鏡頭剪接的效果。謎語人對葛咸城腐敗的感覺與小丑不同，前者表達強烈的不滿，相反後者則只想「看著世界燃燒」。當時謎語人疑似對蝙蝠俠稱：「揭開這座城市的真相，你也是其中一份子。」之後蝙蝠俠問他的計畫時，謎語人答道：「你即將會知道。」而日版預告見到刺殺政客及駕車撞入喪禮現場等。點擊下圖即睇《蝙蝠俠》日版預告！！！
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