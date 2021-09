Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)自上映以來好評如潮,在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)的觀眾好評度高達98%,為超級英雄類型作品中之冠,勝過被奉為「神片」的《蝙蝠俠—黑夜騎士》(Dark Knight)!

《尚氣》在「爛番茄」觀眾評價創超級英雄片類紀錄。(IG@comicbook)

此前超級英雄電影中,在「爛番茄」觀眾評價最高的是2019年上映的《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home),觀眾好評度為95%,接著是《蝙蝠俠—黑夜騎士》與《薩克薛達之正義聯盟》(Zack Snyder's Justice League),獲得94%好評,而獲得奧斯卡最佳動畫的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)就有93%好評。

法拉分享最新幕後花絮照。(IG圖片)

不過以上紀錄已被《尚氣》打破,而在影評評分方面,亦獲得92%好評度,與《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)及《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)並列超級英雄片類中第十名。