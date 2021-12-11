Oppenheimer｜「黑寡婦」佛羅倫斯佩芝加盟路蘭新片　定檔2023年

荷里活名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）確定開拍新戲《Oppenheimer》，電影將講述「原子彈之父」Robert Oppenheimer在第二次世界大戰的開創性時刻，開發原子彈的整個過程，成本更斥資7億港元。



J. Robert Oppenheimer被譽為「原子彈之父」。（VCG）

《蝙蝠俠》暗黑三部曲由荷李活名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導（IMDB）

新戲演員陣容部分經已落實，當中包括曾多次跟路蘭合作的施利安梅菲（Cillian Murphy）、艾美莉賓特（Emily Blunt）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）以及麥迪文（Matt Damon）等人。

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據外媒報導，新任「黑寡婦」佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）、奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、Benny Safdie將人將會加盟路蘭新戲，不過一如既往眾人的人物角色仍未公布。《Oppenheimer》計劃最早於明年初開拍，暫時定檔於2023年7月21日美國上映。