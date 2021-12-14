《梅艷芳》王丹妮羅孝勇首同場出活動　「結婚一周年好有意義」

香港天后傳記電影《梅艷芳》，票房大破5000萬，令新人王丹妮（Louise）成為影壇新寵，更獲廣告客戶垂青，今日（14/12）首度以夫婦檔一同出席訂活動，兩人相當Sweet！Louise先表示：「覺得今次活動好有意義，係個美好嘅回憶，所以特登嚟參與，其實今個月仲有幾日就係我哋結婚一周年紀念，所以好開心。」



（葉志明 攝）

問及接下來會否繼續以夫妻檔出場，羅孝勇：「有工作機會都會睇下當中有意義。」Louise補充：「如果係啲好開心歡樂嘅事我哋都會考慮。」再講到跟屋企人相處時，Louise：「我哋無論幾忙都好，都會請幾日假同屋企人相處，我哋都覺得唔可以因為工作而忽略屋企人。」

Louise和羅孝勇於2020年年底低調結婚。（王丹妮IG圖片）

最後問到今個星期，羅孝勇是否會陪伴Louise到學校見家長，羅孝勇回應：「我今朝收到message，星期五會收到成績表，星期六就會見家長。」Louise開心表示：「我好期待，睇吓老師會點講先。（喺學校成績一向唔錯？）都幾OK，冇話好谷佢去讀書，一定要考幾多分咁，反而最重要係佢學習得開心，自己願意去學習，小朋友其實好多方面發展，鍾意跳舞、作歌、畫畫，視乎佢鍾意啲咩都會俾佢嘗試。」

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事實上王丹妮成長於單親家庭，自小在屯門友愛邨長大，不過跨區就讀位於沙田的東華三院馮黃鳳亭中學，17歲時參加Elite模特兒比賽，先後奪得香港區冠軍和亞太區總冠軍，正式入行做時裝模特兒。一直擔任模特兒工作的王丹妮未有演戲經驗，她首次演戲便擔正做女主角，事實上她極有壓力，不過在學習的過程中，她非常用心，再一次去深入認識梅姐這位天后巨星。

王丹妮跟羅孝勇拍拖4年後拉埋天窗，二人不時在社交平台放閃。（IG圖片）

王丹妮跟梅姐都有情路不算順利的共同點，不過32歲的王丹妮已是媽媽，她於24歲意外懷孕而打亂她的事業計劃，更因為與男友不合而決心選擇分開，回流香港，成為一名堅強的單親媽媽獨力湊大囡囡。

由於王丹妮在單親家庭成長，渴望有完整家庭的她曾想屈就而不分手，她曾自言：「單親家庭縱有遺憾，但我有信心給她雙倍的愛。」她更會安排工作以外的時間都會陪囡囡，當時她沒心機及沒信心再拍拖，不過在機緣巧合之下，通過朋友介紹而認識羅孝勇，兩人一拍即合，更十分愛錫她的囡囡Affa，王丹妮坦言：「他在追求我時已經把Affa放在心上，一起後更擔當起爸爸角色。」拍拖4年終於2020年年底低調註冊結婚。