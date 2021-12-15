TVB播足5晚《蜘蛛俠》Disney+冇得睇　版權死局冇得「三代同堂」

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）今日（15/12）正式上畫，亦成為2021年其中一部壓軸大片，與《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）將會鬥得難分難解。電影成大熱話題，影迷們都想逐一重溫，TVB亦食住條水，由昨晚（14/12）開始，連續5晚都播《蜘蛛俠》秋列電影，但有網民就因為付費的Disney+，一套《蜘蛛俠》電影都冇得睇而大怒，其實大家應該忘記了一個歷史遺留下來的版權問題。

今集有奇異博士加盟，仲有三代歹角大集合。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

由昨晚（14/12）星期二開始，TVB明珠台先播放第二代蜘蛛俠安德魯嘉菲（Andrew Garfield）主演的《蜘蛛俠︰驚世現新》；15/12播出其續集《蜘蛛俠2決戰電魔》；16/12輪到播映第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）主演的《蜘蛛俠2》；17/12就播映其第三部曲《蜘蛛俠3》，而壓軸18/12就到湯賀蘭（Tom Holland）《蜘蛛俠強勢回歸》登場，時序上有所不解，不過從集數看是包攬了新一集《蜘蛛俠：不戰無歸》所有歹角的亮相，完美整合了一個「蜘蛛俠電影馬拉松」。

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不過就有網民反問，為何付足月費的Disney+就一套都冇得睇？其實這完全關乎電影版權問題。由於當年Marvel陷入財困，但又想仿傚對家DC創作出真人電影系列，於是將旗下部分角色的電影版權賣給其他電影公司，為自家作品「集資」，當中蜘蛛俠就由Sony索尼影業旗下的哥倫比亞電影公司奪得。從而在2002開啟蜘蛛俠系列電影三部曲，分別是2002年《蜘蛛俠》，2004年《蜘蛛俠2》和2007年《蜘蛛俠3》。當中由杜比麥奎爾飾演的彼得柏加更是極具人氣。事隔5年，索尼又將故事重啟，交由安德魯嘉菲扮演彼得柏加，愛瑪史東擔任女主角，拍出第二代的首部曲《蜘蛛俠：驚世現新》，2014年更有二部曲《蜘蛛俠2：決戰電魔》。

但礙於續集票房數字回落，同時間Marvel漫威影業聲勢漸大，2015年2月，迪士尼和漫威工作室與索尼達成協議，共享蜘蛛俠電影版權，令蜘蛛俠終於可以Home Coming，由湯賀蘭飾演的蜘蛛俠，於2016年在《美國隊長3：英雄內戰》中首度亮相，正式回歸Marvel大家庭，然後再拍下《復仇者聯盟》3及4，從而令大家錯覺以為《蜘蛛俠》電影系列重回Marvel手上。

大家期待的「三代蜘蛛俠」同框，今日先有分曉。（《The John Campea Shuw》Twitter圖片）

事實上其個人獨立電影，即《蜘蛛俠：強勢回歸》（2017年）、《蜘蛛俠：決戰千里》（2019年）及最新的《蜘蛛俠：不戰無歸》（2021年），仍屬於索尼所擁有。之所以當Disney+開台時全數回收所屬的電影版權，只限在旗下平台看到，都無損大家仍可在Netflix及TVB看到《蜘蛛俠》三代的獨立電影，但蜘蛛俠參與復仇者聯盟戰役的3部作品，就只能在Disney+看到。所以現實世界中，暫時都沒有一個影視平台可以擁有蜘蛛俠「三代同堂」的局面。