【阿凡達2】占士金馬倫公布新劇照　率先預告電影涉大量水底畫面

由占士金馬倫（James Cameron）執導、Sam Worthington及素兒莎丹娜（Zoe Saldana）主演的《阿凡達》（Avatar），電影在2009年上映時口碑載道，更打破了當年由《鐵達尼號》（Titanic）所保持的全球最高票房電影紀錄。隨著電影的成功，導演占士金馬倫很快就開始籌備續集，可惜12年後，續集電影仍然未上映。近日導演接受外媒訪問，除了再度公開電影片場照外，還解釋了續集遲遲未能完成的原因。



《阿凡達》在2009年上映時叫好叫座。（《阿凡達》劇照）

占士金馬倫在2013年確認《阿凡達2》將在新西蘭開拍，並預計在2014年進行動作捕捉工作，當時還計劃在2015年推出續集。然而整個拍攝計劃出現問題，開拍工作延至2014年。可是在2015年，因為劇本出現問題而再續集映期押後，當時導演表示撰寫劇本是「相當複雜的工作」。同年6月，曾為《阿凡達》配樂的James Horner因飛機失事離世。輾轉間，續集電影要等到2016年4月才正式展開。

占士金馬倫的《阿凡達》系列曾一度讓粉絲非常期待。（IMDb 圖片）

《阿凡達2》的拍攝工作尚未正式展開，導演便在2016年4月宣布將有4部續集電影，並指出所有續集將同時拍攝。直到2017年8月15日，《阿凡達2》終於進入製作階段，並在曼克頓海灘作為主要拍攝地點。同年9月，《阿凡達3》的拍攝工作同期展開。可是直到2020年，全球爆出新冠肺炎，影響了《阿凡達》系列電影的拍攝工作。

雖然官方曾多次公布《阿凡達2》的概念圖，重燃粉絲對這系列的期待，可惜粉絲只有無限期的等待，《阿凡達2》仍然未上映，如今電影暫定在2022年12月16日美國上映，粉絲還要等足一年先有得觀看。

觀眾在2009年時初次接觸潘朵拉星。（《阿凡達》劇照）

近日導演占士金馬倫接受外國傳媒《Entertainment Weekly》訪問，就解釋了讓粉絲久候的原因，並順道公開了多張電影的片場照。占士金馬倫以「優秀」（impressive）來形容《阿凡達2》，並指出電影將涉及大量的水底畫面。他還指出：「這個拍攝過程有點瘋狂，我的意思是，如果《阿凡達》沒有賺取這麼多錢，我永遠不會這樣做，因為確實有點瘋狂。」