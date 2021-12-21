蜘蛛俠3｜一文看清Zendaya爆紅之路　靠《大娛樂家》殺入金像獎

【蜘蛛俠3／Zendaya】等待許久的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）終於上映了！究竟有沒有「三代同堂」、跟前代蜘蛛俠與後面Marvel宇宙的連動會怎麼發展，想必大家都對此寄予深切的期望。片中除了可愛的小蜘蛛和之前介紹的火辣Aunt May外，由Zendaya飾演的「蜘蛛女」MJ 也是值得注意的亮點！聰明、冷靜又帶點傲嬌的MJ讓小蜘蛛湯賀蘭（Tom Holland）不過是戲中戲外都深深耽溺於她的獨特魅力中而無法自拔，現在已經儼然成為荷里活明日之星的Zendaya也不是省油的燈，小童星出生的她小小年紀演藝資歷就比別人深厚，還是一位能歌善舞的優秀女演員！



注定不平凡的成長環境

今年25歲的Zendaya，出生於加利福尼亞州奧克蘭，父親是非裔美國人，母親則有蘇格蘭和德國血統。因為媽媽是莎士比亞劇院的劇院經理，Zendaya從小耳濡目染之下，不僅在旗下許多舞台節目中登場，還幫助劇院客人選座及賣彩票，小小年紀見識很不一般。後來Zendaya進入奧克蘭藝術學校、加州莎翁音樂夏令營和美國戲劇學院學習演技、舞蹈技藝，也參與了許多戲劇和舞蹈演出。這樣的成長經歷除了拓展了她對於表演這項藝術的視野，也為她爾後亮眼的演藝事業奠定基礎。

從迪士尼開啟演藝之路的小童星

當時還是小學生的Zendaya告訴父母想要當演員，原以為會被反對，沒想到她的父親竟然就辭去體育老師的工作，打算親自到拍攝現場照顧女兒，一直到現在依舊是她的經紀人兼專職保鑣。Zendaya的母親則是做了兩份工作來維持家計，並告訴Zendaya ，他們相信她絕對會被選上、總有一天會出人頭地。只能說有這樣全力支持自己夢想的父母，這位女孩可是非常幸運。

【圖輯】看看更多Zendaya出演《魔力 APP》、《麻辣女孩》Taylor Swift的MV（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

當然， Zendaya也沒有辜負父母的期待，13歲那年通過徵選，成功參演迪士尼電視劇《舞動青春》(Shake It Up)，飾演主角小琪布魯（Rocky Blue），並在節目中唱紅了許多首歌曲，像是與貝拉索恩（Bella Thorne）共同演唱並登上告示牌百強單曲榜的《Watch Me》。在那之後，Zendaya開始以歌手和演員的身分活躍在螢光幕前，出了幾張專輯、演出迪士尼電視電影《魔力 APP》、《麻辣女孩》（Kim Possible）等，更曾參演Taylor Swift的MV《Bad Blood》。

【圖輯】看看更多Zendaya出演《魔力 APP》、《麻辣女孩》Taylor Swift的MV（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

年紀輕輕就有這般成績，但其實成名的背後，需要付出的努力可不是常人能想像的。回憶童年，Zendaya透露自己自從13歲出道後，就再也沒有享受過一個完整的休假日，完全成為行程滿檔的超級童星！

自創服飾品牌 Daya by Zendaya 大受歡迎

身高178公分，憑著高挑纖細、比例絕佳的好身材，Zendaya除了演員事業發光發熱外，更強勢進攻時尚圈，表現同樣不容小覷，受邀出席多場時尚秀擔任嘉賓，展現前衛且特色鮮明的穿衣哲學。那些看似極其浮誇的禮服在Zendaya身上總是恰如其分，游刃有餘地駕馭不同風格，外界給她「荷里活穿搭新星」的美稱一點也不為過！

2013年受到《舞動青春》啟發的Zendaya，小試身手地開啟「Zendaya舞動青春時裝系列」的服裝生產線，在2016年即進一步自創服飾品牌Daya by Zendaya。該品牌的服飾風格簡約卻在細節中充滿巧思的設計，整體感覺俐落又帥氣，明星光環的加持，加上價格十分親民，因此很受年輕女性的歡迎。

在《大娛樂家》中挑戰高難度動作的空中飛人

如果你沒follow到童星時代的Zendaya ，那在《大娛樂家》（The Greatest Showman）裡總該注意到這位皮膚黝黑的性感美女了吧！2017年上映的《大娛樂家》榮獲金球獎、奧斯卡金像獎提名，並由曉治積曼（Hugh Jackman）主演。而在電影中飾演馬戲團「空中飛人」的Zendaya和碩克艾佛朗（Zac Efron）飾演的作家之間的感情演繹也引起不少人的關注。

劇中Zendaya頂著一頭亮麗的粉紅色長髮以及迷人的朱古力膚色，華麗的裝扮和高難度的雜耍動作讓人看了大呼精彩，但這角色確實也讓她吃盡苦頭。為了完美演繹一位享受在空中的空中飛人，Zendaya幾乎親自上陣演出單臂高掛在空中擺盪的畫面，雖然滿身傷，但Zendaya依舊展現敬業精神，最後仍完美詮釋這個困難的角色，相當了不起。

【圖輯】看看更多Zendaya《大娛樂家》劇照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

《蜘蛛俠：決戰千里》中的傲嬌女孩 MJ

比起《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）Zendaya 飾演的傲嬌聰明女孩MJ在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中有了更多戲份，角色個性上也更加鮮明立體。有別於一般英雄片女主必備的亮麗外貌及火辣身材，MJ的美被刻畫的很低調而不失質感，渾身上下散發出知性美及酷女孩的率性，加上冷靜、有想法且言之有物的談吐，到了這部《蜘蛛俠：不戰無歸》預告中MJ更加表現的幽默風趣，還陪著小蜘蛛面對多元宇宙混亂的結果，也難怪小蜘蛛會被迷的神魂顛倒了。

【圖輯】看看Zendaya更多IG生活美照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

在《蜘蛛俠：不戰無歸》的預告中，MJ與小蜘蛛陷入熱戀，但是小蜘蛛像奇異博士提出想要全世界忘記他是蜘蛛俠的想法，造成了多元宇宙的混亂，正式預告中最後一幕MJ就像安德魯嘉菲（Andrew Garfield）版的關一樣向下墜落，這次小蜘蛛能不能救到女友，就讓我們進戲院好好觀賞啦！

延伸閱讀：

【蜘蛛人：離家日】梅嬸又辣出新高度！實力派「凍齡女神」瑪麗莎托梅 Marisa Tomei

【蜘蛛人：離家日】17 年的交織後，由「小蜘蛛」湯姆霍蘭德展開新宇宙！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【蜘蛛人：無家日】人氣瘋狂飆升的「蜘蛛女」！細數千黛亞 Zendaya 出道十年能歌能舞的精彩演藝之路】