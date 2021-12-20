《臨時械劫》郭富城哨牙加特技耳造型勁突破　激動說話險噴哨牙模

由郭富城、任賢齊及林家棟主演的《臨時械劫》拍攝得如火如荼，並在今日拍攝其中一幕重頭戲，講述兩位廢中被悍匪及幹探追蹤到橋底，三方隨即展開激烈駁火。三位男主角在完成動作戲後，跟傳媒分享拍攝這部電影的點滴。



《臨時械劫》由郭富城、任賢齊及林家棟主演。（梁碧玲 攝）

林家棟在戲中飾演一名的士司機：「要揸的士，還要揸一部很殘的的士，有時要飛車都幾考功夫，因為車頭放兩部攝影機，你根本看不清楚路，要好小心，但導演說要快，但當時已經夜晚，很難看到路，幸好順利完成。」

而今日拍攝這幕重要戲，林家棟就是兩位廢中的其中一位，他笑稱：「三個傻瓜，兩個想要發達，於是就『做世界』，豈料真的遇上大賊。」家棟坦言，這部戲是關於三個男人對現實的無奈：「男人為家庭、為子女的吃力。」

竟然有兩位是誤打誤撞做賊。（梁碧玲 攝）

除了有動作，家棟更表示有浪漫戲，但他笑言：「當然是三個男人的浪漫。百分之九十都是跟城城及小齊對手戲，三個好不同的角色性格，一個好剛烈、一個好『縮骨』、一個好陰柔，而監製（爾冬陞）提議我做『縮骨』。」

今次家棟在戲中的造型還要戴髮箍及不用花妝：「我問他是否沒有預算，他說不是，是想角色更加實在。」看起來有點似靚仔版白只，家棟笑言：「你不可以說白只，他唔靚仔，的士司機可能較簡單，而且我有老婆照顧，可以靚少少，有愛情滋潤。」

兩位廢中被悍匪及幹探追蹤到橋底，而兩位廢中就是林家棟及任賢齊。（梁碧玲 攝）

至於郭富城，今次造型就有一對特技化妝的耳仔及假哨牙。他稱：「耳仔有特技化妝，是摔跤手的一對耳。」他續指出在閱讀劇本後，認為戲中賊王的造型可以有變化：「因為這是一部動作包裝，但劇情是黑色幽默的電影，我從來沒有試過這類型的電影，所以當我消化了劇本後，就跟導演及編劇說，可以試戴假哨牙，會帶點喜感。」

郭富城的造型有一對特技化妝的耳。（梁碧玲 攝）

至於任賢齊則表示很興奮可以跟郭富城合作：「第一次同城城拍戲，好興奮。（郭富城：認識小齊廿幾年），終於有機會同城城拍戲。」他更大爆城城對電影非常投入：「未開拍，在城城的工作室圍讀時，發覺他有點怪，原來他已經戴名哨牙去習慣這角色，而他的角色說話有時比較激動，他差點把哨牙噴出來。」

最後郭富城表示，這造型盡量不可以給他的小朋友見到，因為會嚇親他們。除了造型外，他也太投入角色，怕他們會擔心：「最重要是告訴自己要抽離角色。」

任賢齊飾演潦倒廢中。（梁碧玲 攝）