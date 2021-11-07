【智齒】郭富城親臨捧場　盛讚林家棟及劉雅瑟演出

由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之及廖子妤等主演的懸疑片《智齒》將在下星期上映，導演鄭保瑞導連日走訪多間戲院與近千名優先場觀眾對談，他日前與男主角林家棟在九龍灣一戲院與特別場觀眾見面，而這個特別場也是很非一般，因為導演當晩更邀得一眾業內友好率先欣賞，而同場更喜見與二人合作無間、惺惺相識的郭富城（Aaron）親臨支持。



郭富城大讚林家棟、劉雅瑟的演出。（《智齒》劇照）

《智齒》導演鄭保瑞早前與戲中男主角，飾演斬哥的林家棟在九龍灣一戲院與特別場觀眾見面，這場特別場非常特別，因為導演當晩找來業內友好包括郭富城、張叔平、文念中、游乃海、鄒凱光、陸劍青、陳詠燊、龍文康、李子俊、黃慶勳、麥秋成、衛志豪、鄭文及王曉君等率先欣賞。

家棟對於這特別場有Aaron此天王級觀眾捧場大表「好驚喜」，而Aaron、鄭保瑞導演及家棟三人更於碰面後無所不談，更喜孜孜地分享觀影後感。鄭保瑞導演及家棟更表示得到Aaron的分享及鼓勵，非常開心，更笑說正為電影即將公映打下一支強心針。

林家棟早前與導演鄭保瑞與特別場觀眾見面。（《智齒》劇照）

而當晚出席的業內好友亦紛紛表示支持和欣賞，認為《智齒》是鄭保瑞盡顯功架的一部力作，大家在散場後，仍在戲院大堂聊天分享，證明電影值得探討的情節也是頗多，加上電影獲得不少國際影展的嘉許，絕對是近年不可多得的佳作。

及後Aaron更在社交平台向影迷推薦《智齒》，他指：「電影拍得非常有張力和風格化，特別用黑白影像呈現，更帶出戲中悲情城市的滄涼！電影鏡頭運用很利落，攝影鄭兆強居功不少。《智齒》於編、導、演、攝俱佳，這也是鄭保瑞的導演功力展現得淋漓盡致的一部作品，值得入戲院大屏幕支持。」

劉雅瑟在戲中飾演街童王桃。（《智齒》劇照）

對於合作無間的幕前好拍檔林家棟和劉雅瑟，Aaron則對二人在《智齒》的爆發力留下深刻印象。他表示：「故事講述警察阿斬（林家棟 飾）對街童王桃（劉雅瑟 飾）寄恨，對她一直報復式狙撃，其實迴向的傷害就是刺痛自己。家棟和雅瑟都把角色演得相當具爆發力。完全帶出『活著有時比死去更無能為力！』這個訊息。」