哈利波特重返霍格華茲｜愛瑪屈臣講到喊　榮恩送抱︰我哋係家人

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影首集《哈利波特：神秘的魔法石》上映20周年，HBO GO落實將於2022年1月1日推出《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）特備節目。



《哈利波特20周年：重返霍格華茲》將於2022年1月1日上架。（《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》預告擷圖）

《哈利波特20周年：重返霍格華茲》今早（21/12）釋出全新預告，影片內容穿插多位主角兒時的畫面以及現時接受訪問的片段，當中包括主角三人組「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）、「馬份」湯費頓（Tom Felton）、「奈威」Matthew Lewis等人演出。

愛瑪屈臣講到喊。（影片擷圖）

除了主演們一一現身外，影迷熟識的斜角巷、古靈閣巫師銀行等經典場景都再次重現，特輯更會播出演員間的對談揭露更多拍攝趣事與心路歷程，通過回歸重聚跟影迷們再創美好回憶，閒談中愛瑪屈臣都不禁流淚，路拔格連：「很多人都說我看着你長大，他們見證了我每個階段，我們是家人。」而他更送上一個大大的擁抱給愛瑪屈臣。節目將於1月1日在Now TV HBOGO播出。

路拔格連送上擁抱。（影片擷圖）

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