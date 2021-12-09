哈利波特重返霍格華茲｜20周年三巨頭節目聚首　獨欠作者JK羅琳

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影首集《哈利波特：神秘的魔法石》上映20周年，HBO GO落實將於2022年1月1日推出《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）特備節目。



電影首集《哈利波特：神秘的魔法石》上映20周年。（劇照）

官方為慶祝《哈利波特：神秘的魔法石》上映20週年，特意再度邀請「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）以及電影製作人Chris Columbus，以及多位在《哈利波特》系列電影中有份參與的演員，均會再度在魔法學校霍格華茲中聚首。

《哈利波特》要返嚟喇！（影片擷圖）

節目將透過全新的訪談以及演員的訪問，帶領影迷再次回顧電影幕後的精彩故事，華納兄弟國際兒童青年經典部門總裁Tom Ascheim表示：「自《哈利波特：神秘的魔法石》上映以來，彷彿展開了一段令人難忘的旅程。親眼見證這部作品拓展到一個壯闊的宇宙，真是件很神奇的事。節目包含了20年後仍對魔法世界充滿熱情的每位粉絲，共同分享這份回憶。」

「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）僅露背面。（影片擷圖）

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不過原著作者J.K.羅琳（JK Rowling）將不會出席該節目，節目中只會有她多年前的幕後花絮片段、存檔但未公開的舊鏡頭等。事關她近年來經常引起言論紛爭，如早前她曾經發布對於跨性別者的言論，認為跨性別者（男跨女）不應該和女性使用同間廁所，原因是她擔心會有異性戀男性假扮成跨性別者，進而侵犯其他女性，又曾講到「有月經才是女人」。

JK羅琳都有在Twitter上解釋。（Twitter擷圖）

事件因而發酵，即便J.K.羅琳表示立場堅定，堅稱自己絕對沒有恐同與恐跨，更找出許多論文研究、報導資料為自己的觀點作證。但影迷們卻不賣帳，令到丹尼爾烈格夫、路拔格連以及愛瑪屈臣三大巨頭都跟她「割席」。

JK羅琳引發爭議的一連串貼文原文及更多相關圖片：

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丹尼爾烈格夫先向書迷及影迷致歉：「如果你們覺得《哈利波特》這本書被玷污了，我對某些言論讓你們造成的痛苦感到抱歉。」

路拔格連及後同樣發表聲明，表示會和跨性別者站在一起：「男跨女就是女人，女跨男就是男人，我們都應該生活在愛裡，沒理由被他人指責與批判。」

就連愛瑪屈臣都講道：「我希望我的跨性別追蹤者知道，我和世上許多其他人一樣看見你們、尊重你們、愛著你們。」

「金妮」也在個人Twitter寫下「如果哈利波特對你來說是愛和歸屬感的來源，這份愛無限、毫無批判和疑問。跨性別女性就是女性。我看見你們，也愛着你們。」

不過外界的聲音似乎對J.K.羅琳無影響，她繼續發表自己的看法和意見，同時令影迷抵制，相信戲中大部分演員不認同她的看法，加上她令許多影迷不滿都是她「被消失」在這麼有紀念價值的特輯的原因。