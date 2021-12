蜘蛛俠3影評｜題材拍到爛仍超好評！精彩程度卻不及《蜘蛛宇宙》

【蜘蛛俠3/不戰無歸/影評】從男孩畢業,第三代蜘蛛俠的成人禮章:從2002年SONY從Marvel驚奇影業獲取版權開拍《蜘蛛俠》英雄電影三部曲,在到2012重啟蜘蛛俠世界《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man),到如今Marvel宇宙的回歸共同合作的第三代英雄電影《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming),重新打造一個符合現代世界觀與價值的年輕英雄。



因為疫情延期而險壓2021年底上映的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),是部將最新一代的蜘蛛俠英雄生涯畫下三部曲終章並開啟了他新的起點。接續《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)的劇情,彼得帕加(Peter Parker)是蜘蛛俠的身分曝光,開始得面對各式各樣支持與指責他的意見,走投無路的他求助於奇異博士(Doctor Strange)希望可以讓人忘記他,但卻在法術中意外開啟多元宇宙縫隙,使蜘蛛俠面臨更大的威脅。

【相關圖輯】蜘蛛俠|三代主角人工曝光 杜比麥奎爾一片抵另外兩位總和(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 3

《蜘蛛俠:不戰無歸》是什麼電影?

從2017年第三度重新啟動的《蜘蛛俠:強勢回歸》塑造一個與前兩位蜘蛛俠形象不同,聰明活潑但卻有時候少根經的當代年輕英雄少年郎,因為輕快的節奏且全新的特效,還有年輕演員湯賀蘭(Tom Holland)演技的加成,蜘蛛俠第三次重起的電影獲得成功。

整體來說這次2021的續集電影一樣有著前期明快的調性和主題,但也納入了第三代蜘蛛俠終於有的關於他轉變成真正拯救世界的英雄,背後背負的辛酸與苦澀。

《蜘蛛俠:不戰無歸》這次的劇情基本和前兩代蜘蛛俠所經歷的故事差不多,都會面臨一次讓他心碎的與成長的生離死別,但也是促成他持續擁有信念的原因,因為前期的鋪成,這次將一次把蜘蛛俠的成長和塑造給說完,讓觀眾見證這個年輕人的成長,而不再是一個不成熟的英雄。

這次的敵人也比歷代蜘蛛俠電影來得更多更複雜,且因為與奇異博士的連動,讓Marvel電影宇宙(MCU)擴展到更多元的世界觀,也是一部展現出Marvel世界佈局野心的電影。

【相關圖輯】蜘蛛俠3劇透|150分鐘驚喜爆燈 盤點10個必睇拍手位(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 11

《蜘蛛俠:不戰無歸》探討、分析與延伸

面對從上一部《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)延伸到這次蜘蛛俠本傳電影推出時,許多觀眾和影迷就猜測了許多蜘蛛俠這次新電影會有的種種驚喜,而可以說這次大家所說的驚喜,電影幾乎完整表達誠意實現大家長久的期望。

電影表現上,《蜘蛛俠:不戰無歸》感情戲和動作戲的拿捏相當平衡,且在成長與最終戰表現不俗,且在結束時擁有後勁,可以說比起前幾部《毒魔》、《黑寡婦》(Black Widow)、《永恆族》(Eternals)等Marvel電影不同的嘗試和摸索,《蜘蛛俠:不戰無歸》反而是正統Marvel英雄的味道。

第三代《蜘蛛俠》三部曲其實還是說著大家熟悉的蜘蛛俠故事,匿名英雄、有著對自己拯救世界的天賦和日常生活身分的雙重掙扎、以及必經的傷痛。但第三代蜘蛛俠最大的成功是它知道自己怎麼改變要講什麼故事,它還是一部超能英雄電影。

就算改變女主角MJ一直以來形象或增加許多新一代的搞笑和各種不成熟的行為舉止,第三代《蜘蛛俠》並沒有不斷宣揚家庭價值、女性意識和陣痛史,它記得自己是部讓人爽感十足的動作片就算有文戲也不忘記這點,這是如今《蜘蛛俠:不戰無歸》好看的一項重點。

【相關圖輯】蜘蛛俠不戰無歸|官方藝術圖流出 劇透兩代蜘蛛俠決戰電魔場景(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 9

《蜘蛛俠:不戰無歸》值得一看嗎?

雖然在我心中《蜘蛛俠:不戰無歸》還是差動畫電影《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man:Into the Spider-Verse)一些,但這次電影不管是故事架構或是人物塑造,節奏和動作場面都相當值得一看,尤其在已經看到爛的蜘蛛俠故事,這次Marvel與SONY合作收尾仍保有著新鮮感,更重要的是它滿足了影迷所有對這次電影版的期待。

【圖輯】點圖放大瀏覽《跳入蜘蛛宇宙2》預告👇👇👇

+ 13

故可以說2021年Marvel靠著蜘蛛俠最新一部的電影重新扳回觀眾和粉絲對於它的好評,這次開播網路上不管是觀眾和影評人都對這部作品有著不錯的評價。

目前三部曲的蜘蛛俠替這一個Marvel宇宙的彼得帕加的蜘蛛俠故事有了一個完美的英雄式開場,後續是否會有全新的故事,電影的片尾也許留了點伏筆,但更多伏筆可能還落在奇異博士即將推出的二部曲電影版上。

隨著連動電影和戲劇越來越多,也讓Marvel故事越發複雜,尤其是在電影《永恆族》和劇集《洛基》(Loki)推到多元世界和宇宙種族,可以說要看完整個Marvel英雄故事對於新觀眾來講相當不親切,但蜘蛛俠之後會在全新的Marvel英雄團裡扮演什麼角色著實讓人期待。

【圖輯】點圖放大瀏覽Marvel MCU作品時間線👇👇👇

+ 9

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:陸坡 (LUPO),原文:《蜘蛛人:無家日》成長是辛酸且苦澀】