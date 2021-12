Marvel宣布兩代「蜘蛛俠」回歸MCU　粉絲力推重啟安德魯版

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)現正上映中,電影大玩多元宇宙,不止過往不同版本的反派都現身戲中尋求蜘蛛俠尋仇外,更有兩大重磅人物現身,令影迷驚喜不已!



不少影迷大讚《蜘蛛俠:不戰無歸》好好睇,仲想睇多幾次。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

今早(22/12)Marvel官方宣布「友好鄰居蜘蛛俠杜比麥奎爾(Tobey Maguire)版本,還有驚世現新版本的安德魯加菲(Andrew Garfield),兩代蜘蛛俠均會加入Marvel MCU。」更公布了兩人着上經典戰衣的新定妝照。

前兩代蜘蛛俠的互動充滿驚喜。(網上圖片)

《蜘蛛俠:不戰無歸》票房大收,連同前兩代蜘蛛俠杜比麥奎爾、安德魯加菲的人氣同樣急升,帶動影迷翻煲以往的蜘蛛俠。

當中就以安德魯加菲版本的《蜘蛛俠》最令影迷「有意見」,該版本在當年評價一直低迷,劇本沉悶之餘,連帶安德魯加菲的演技都被備受質疑,在口碑不濟底下而被迫腰斬,連第3集都冇得再繼續拍。

二代蜘蛛俠安德魯加菲當年只演出了兩集就被腰斬。(電影劇照)

不過在今集《蜘蛛俠:不戰無歸》中,Marvel的劇本加上以安德魯加菲的實力演技,即時為過往的表現進行大平反,不論是情感戲、打鬥戲還是嘴炮搞笑部分,全部都顯得出他處理得得心應手,更加在多年後令到影迷為他感到十分可惜。

曾多次準確爆料的的業內人士Daniel Richtman在Twitter上寫下「我聽說安德魯會回歸。」(網上擷圖)

有鑑安德魯加菲人氣急升,曾多次準確爆料的的業內人士Daniel Richtman在Twitter上寫下「我聽說安德魯會回歸。(I also hear Andrew might come back.)」頓時引起無數影迷的憶測,似乎意指安德魯將再次着上蜘蛛俠的戰衣,重啟《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man) 系列,為三部曲劃上完整的句號。

及後影迷旋風式在Twitter發起Hashtag「#MakeTASM3」,不足24小時就超過46000條Twitter,更有網民挖出安德魯嘉菲着上蜘蛛俠戰衣跟小朋友打籃球的影片,同時流傳「SONY已計劃多個有關安德魯嘉菲的蜘蛛俠項目」。

影迷更在網上發起活動,要在12月25日聖誕節在不同國家同一時間將「#MakeTASM3」推上熱門。(網上圖片)

