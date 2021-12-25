蜘蛛俠｜登2021票房冠軍　製作人爆叮囑每對男女主角別拍拖都失敗

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）上映已逾一星期，仍有不少影迷入場支持，甚至二、三刷都有。據數據顯示截至星期四為止，《蜘蛛俠：不戰無歸》在全球票房大收收約8.76億美金（約68億港元），超越《你好，李煥英》成為2021年全球票房亞軍！



《蜘蛛俠：不戰無歸》成為本年度票房冠軍電影。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》的成績目前只僅次於2007年的《蜘蛛俠3》（Spider-Man3）收8.9億美金（約69億港元），和2019年《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）收11.31億美金（約88億美金）。在《蜘蛛俠》系列電影中，預計《蜘蛛俠：不戰無歸》將會在週末結束前突破10億美元（約77億美金）大關。

《蜘蛛俠：不戰無歸》為漫威英雄片闢出新路，不再停留在打打殺殺的層次，蜘蛛俠終於學懂放下，成為真正可以獨當一面的英雄。（電影劇照）

隨著《蜘蛛俠：不戰無歸》口碑極佳，網上就有網民熱烈討論究竟《蜘蛛俠：不戰無歸》能否角逐奧斯卡獎項，以往像《復仇者聯盟4：終局之戰》、《星球大戰：原力覺醒》等大熱電影也經常激起類似的呼聲，未知這次會不會在超級英雄片上再次有突破。

製片人Amy Pascal講到︰「這部影片是送給過往所有《蜘蛛俠》電影，以及參與過這些作品和超級英雄類型的工作人員的一封情書。」

前兩代蜘蛛俠的互動充滿驚喜。（網上圖片）

另外Marvel總裁Kevin Feige回應該問題時，就講到另一部口碑雙豐收的商業電影相《魔戒》系列，Kevin Feige表示：「從某種意義上來說，《魔戒三部曲：王者再臨》是對整個三部曲所有出色工作的歌頌以及高潮，而《蜘蛛俠：不戰無歸》是對《蜘蛛俠》超級英雄三部曲以及較早前五部《蜘蛛俠》電影的歌頌。就像《魔戒》一樣是部史詩式系列的完結篇，同樣是部高品質的商業電影，而《黑豹》亦是高品質的商業電影，希望美國電影藝術與科學學院（奧斯卡）必須時刻留意高品質商業作品。」

三代蜘蛛俠分別由杜比麥奎爾（圖）、安德魯加菲及湯賀蘭演出，而戲中的女朋友分別是姬絲汀登絲、愛瑪史東及辛蒂亞，有傳三對情侶都因拍戲擦出愛火花。（劇照）

不過全部人都冇聽Amy Pascal講，全部都愛上了對方。（劇照）

另外搞笑的是製片人Amy Pascal近日被問到︰「為甚麼你們《蜘蛛俠》電影的男女主角，在戲外也總是會愛上對方？總不能都是因為穿緊身衣吧？」當中三對蜘蛛俠情侶包括杜比麥奎爾（Tobey Maguire）和姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）、安德魯加菲（Andrew Garfield）和愛瑪史東（Emma Stone）以及湯賀蘭（Tom Holland）和Zendaya。

蜘蛛俠不戰無歸｜三代「MJ」都變真情侶 有對拍足4年差啲結婚

而Amy Pascal透露：「早在選中湯賀蘭和Zendaya主演新版《蜘蛛俠》時，就已經分別告誡兩人『不要和對方談戀愛，儘量別做這種事，別把事情搞複雜』，而且我也曾這樣建議過安德魯加菲和愛瑪史東，不過他們全都無視我。」只能夠說愛情要來的時候，的確擋都擋不住。