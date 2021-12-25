不戰無歸｜湯賀蘭首談三代同堂　「這是安德魯跟蜘蛛俠的大和解」

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）上映已逾一星期，口碑極佳，《蜘蛛俠：不戰無歸》在全球票房大收約8.76億美金（約68億港元），成功登上2021年全球票房亞軍，接下來更有望繼續大破紀錄，力求在本週末結束前突破10億美元（約77億美金）大關，再向前邁進一大步！



《蜘蛛俠：不戰無歸》海報（FB@Marvel Studios Spider-Man No Way Home）

電影吸引影迷之處當然是打開了眾人未知的多元宇宙，除了以往《蜘蛛俠》系列的反派回歸現身外，更有前兩代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）Dunst）以及安德魯加菲（Andrew Garfield）強勢助陣，實現了極罕見的三代蜘蛛俠同堂，令一眾影迷以及主演都相當興奮！

前兩代蜘蛛俠的互動充滿驚喜。（網上圖片）

近日湯賀蘭在訪問中終於鬆口談及跟前兩代蜘蛛俠的合作，他表示：「自己十分緊張但感到相當榮幸。」湯賀蘭先講到首代蜘蛛俠杜比麥奎爾，他大讚對方為人搞笑：「我們有很多合作之間的小笑話，譬如『絕不是你爹』（Definitely not your dad.），他很開心能夠回歸，也能看出這對他來說的確意義非同小可。他再次着上戰衣，我們能夠集結，這就已經很棒了。」

相信各位蜘蛛俠迷都有見過呢張Meme圖。（網上圖片）

後來再提及安德魯加菲，不少影迷都同意他無疑是《蜘蛛俠：不戰無歸》最大的驚喜，加上在電影開畫後，不少影迷都大力支持他在自己版本的《蜘蛛俠》中繼續扮演Peter Parker，更希望可以重啟電影，拍成第3部曲《The Amazing Spider-Man 3》。

而湯賀蘭提及安德魯加菲時也讚不絕口：「他就是他傳奇的本人，人超級好，我覺得這部電影是他與蜘蛛俠的和解，非常榮幸能與他合作，我知道這部電影對他來說極具意義。」

湯賀蘭表示終於可以講三代蜘蛛俠了！（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

外型出眾的安德魯嘉菲獲影迷讚賞為最具魅力蜘蛛俠，不過跟原版的蜘蛛俠其實大有出入。（電影劇照）