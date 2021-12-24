2021電影｜盤點9套港味濃對白　《濁水》︰政府做Ｘ錯嘢就要道歉

2021年來到尾聲，在疫情下，戲院於年頭終於重開，影迷們又入戲院睇過多少套戲呢？當中不少香港電影跑出，其經典對白更引起影迷關注，當中包括《一秒拳王》、《濁水漂流》、《殺出個黃昏》、《媽媽的神奇小子》、《怒火》、《梅艷芳》等等，而當中又有多少句電影對白刻在你腦海呢？



電影《梅艷芳》上映以來叫好又叫座，電影內容及相關新聞成為歌迷及戲迷熱話。（劇照）

《梅艷芳》於年尾勢頭節節上升，上映近兩月創下多項票房紀錄，而截止24/12，票房大收將近6000萬，戲中一句對白：「我將我自己嫁咗畀你哋、嫁咗畀音樂、嫁咗畀舞台。」完美還原梅姐生前最後一個舞台，重現着上婚紗唱《夕陽之歌》，實在令影迷睇得感動又感恩，劇組歷盡千辛萬苦原味呈現都相當值得。

梅艷芳（Anita）改英文名都要揀A字開頭，點都係排第一！（劇照）

點擊睇更多經典電影對白：