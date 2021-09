《狂野時速》雲迪素休息期冇節制　身材暴走驚現大肚腩

荷里活巨星《狂野時速》系列主角雲迪素(Vin Diesel)現年54歲,出名打得兼勁fit,一身肌肉的他最近竟然被拍到身材大走樣!



近日雲迪素就被拍到在意大利登上遊艇出海放鬆一下,相中他赤裸上身着上黑色長褲,並戴上太陽眼鏡,正在低頭玩電話。據知船上還有他的女友Paloma Jiménez和3位小朋友Hania、Vincent和Pauline。

不過最令人震驚的是赤裸上身的雲迪素身材大走樣,原先擁有完美腹肌的他,現時變成一個巨型肚腩,就連他自己一邊玩電話都一邊摸着肚皮,似足臨盆在即的大肚婆。

目前他已完成《阿凡達2》(Avatar 2)的拍攝,而在《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)以及《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)都是配音和動態捕捉,未知他何時才需要正式修身。