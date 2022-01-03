【哈利波特】回憶與離世演員相處時光　眾星邊擦眼淚邊分享點滴

《哈利波特：神秘的魔法石》在去年11月正式踏入上映20周年，為了慶祝這個新里程碑，華納兄弟當時宣布推出全新節目《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）。該節目在元旦日正式上架，香港觀眾可以在Now TV或HBOGO上觀看。



電影帶影迷重回霍格華茲。（《哈利波特20周年：重返霍格華茲》劇照）

該全新節目片長近2小時，當年的小演員重返霍格華茲，跟影迷分享當年的拍攝趣聞及秘密，當中包括回憶與離世演員昔日的合作，勾起拍攝的往事，不禁讓一眾演員落淚，當中已離開的演員有飾演「石內卜」的Alan Rickman、演馬份母親Narcissa Malfoy的Helen McCrory、在第一及第二集中飾演校長鄧不利多的Richard Harris、飾演Vernon Dursley的Richard Griffiths及擔任魔杖製作師的John Hurt等。

三巨頭再聚。（《哈利波特20周年：重返霍格華茲》劇照）

在《哈利波特》系列中飾演「妙麗」的愛瑪屈臣（Emma Watson）表示：「能夠回到這裡真的太棒了，同時讓我覺得震驚，我們都認為他們會陪伴我們更長，就如Helen（McCrory）、Alan（Rickman）、Richard（Harris）及……」她愈來愈感慨，聲音漸漸細小。此事「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）補充：「是的，他們就好像家人一樣，感到家人離開時的悲傷，他們走得太早了。」

之後「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）同樣表達對離世演員的回憶。他說：「我真的很幸運能與離世的演員有接觸，當有一天我變老，我會說『我認識這班真正的傳奇』。」

「榮恩」路拔格連向「妙麗」愛瑪屈臣送上擁抱。（《哈利波特20周年：重返霍格華茲》劇照）