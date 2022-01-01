哈利波特重返霍格華茲｜外媒不滿冇靈魂人物JK羅琳　缺席原因曝光

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影首集《哈利波特：神秘的魔法石》上映20周年，HBO GO落實將於2022年1月1日推出《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）特備節目，不過近日節目卻惹來爭議。



《哈利波特：神秘的魔法石》上映20周年。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

據外媒報導《哈利波特20周年：重返霍格華茲》劇組重聚特別節目中，未有邀請刻心人物小說原作者J·K·羅琳來為節目拍攝新內容，僅用她2019年檔案影片，是因為她過往對跨性別人士的言論引起外界不滿，劇組因而跟J·K·羅琳割蓆並非事實。

報導指出《哈利波特20周年：重返霍格華茲》曾邀請J·K·羅琳參與，但她的團隊認為使用她的舊視頻就已足夠，並強調J·K·羅琳團隊的決定與她跟跨性別群體的發言和引起的爭議無關。

愛瑪屈臣講到喊。（影片擷圖）

JK羅琳在事發後自曝曾遭家暴和性侵，自言要是遲出生30年自己都有機會變性。（Getty Images）

但對於《哈利波特20周年：重返霍格華茲》這個盛大的節目卻未見靈魂人物J·K·羅琳，外國的評論都能看到他們十分不滿，有人留言「當我們最需要她的時候，J·K·羅琳人呢？」、「J·K·羅琳沒坐在葛萊芬多的交誼廳裡，也沒有在斜角巷散步，加上當時還是孩子的演員們都承認他們的職業生涯歸功於她，這似乎是一個奇怪而極重要的遺漏」、「這就好像年輕王室成員舉辦白金漢宮慶祝聚會而沒邀請女王」、「她的重要性被低估了，即使是麻瓜也會得出結論，J·K·羅琳在這部紀錄片中出現的時間不足，應該跟該戲的明星公開譴責她對跨性別者的看法有關」、「老實說，只有J·K·羅琳才能提供那種對《哈利波特》深刻的見解」等等。

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