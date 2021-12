為慶祝《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)上映20周年,將於1月1日推出特輯《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》。一眾演員在節目中重聚,而飾演「哈利波特」的丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)竟然自爆當年拍攝電影時,曾暗戀年紀比自己大23年的海倫娜寶咸卡特(Helena Bonham Carter)。

丹尼爾烈格夫自爆曾暗戀55歲海倫娜寶咸卡特。(Twitter)

在預告中,丹尼爾讀出當年寫給海倫娜的情書:「親愛的HBC,很榮幸做到你的拍檔和杯墊,因為我成日幫你拿咖啡……」然後尷尬地笑。在旁的海倫娜鼓勵丹尼爾讀下去,他自爆:「我是愛你的,真的希望我能夠早10年出世,我可能有機會(跟你在一起)。」另外,丹尼爾亦表示半世人都在參與哈利波特電影系列,而初戀亦在拍攝時發生,雖然沒有透露首頭集任女友的身份,但就表示自己有向愛瑪屈臣當愛情咨詢。