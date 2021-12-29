【哈利波特】愛瑪屈臣認戀「馬份」湯姆費頓　自爆壓力大差點退演

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）、路拔格連（Rupert Grint）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）在上月正式踏入上映20周年，華納兄弟將在明年推出全新節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》，並請來一眾演員及幕後團隊，分享當年的拍攝趣聞及秘密。



全新節目將在明年1月1日在HBO Max上架。（《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》劇照）

《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》將在2022年1月1日正式在HBO Max上架，早前預告播出一眾演員重返霍格華茲時的片段，其中「妙麗」與「馬份」在霍格華茲相擁一刻，勾起粉絲不少回憶。雖然全新節目尚有數天才正式啟播，然而有傳媒率先公布有關「妙麗」愛瑪屈臣的秘密。

當年的4位童星，如今已經超過30歲了。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

據《ET Canada》率先報道，「妙麗」愛瑪屈臣曾有一刻「愛上」「馬份」湯姆費頓。前者回憶：「我走進一間我們用作輔導的房間，當時我的任務是要繪畫出我心目中上帝的容貌，而湯姆在滑板上畫了一個戴帽的女孩。我不知道要如何說，我就愛上了他。」

「妙麗」愛瑪屈臣續表示，因此她每天都會來這間用作輔導的房間，去尋找他的電話號碼：「我以前每天都會來，並在簿上尋找他的號碼，他是排第七。如果當天有他的號碼出現，那是讓人超級興奮的一天。他比我大3年，所以對他來說，我就像他的妹妹一樣。」

「妙麗」愛瑪屈臣來到九又四分之三月台，準備重返霍格華茲。（《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》劇照）

至於「馬份」湯姆費頓則稱完全理解他的神秘愛慕者：「當時我在化妝及整理頭髮，然後有人跟我說『她（愛瑪屈臣）迷戀你』。於是我變得非常保護她，是的，我一直對她情有獨鍾，直到今天也一樣。總有一種東西連繫，但我不知道，或是一種血緣關係。」

「妙麗」與「馬份」在霍格華茲重聚。（《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》劇照）

除此之外，《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》節目也找來曾執導四部《哈利波特》電影的導演David Yates揭秘。他表示《哈利波特》系列監製David Heyman及華納兄弟曾警告他，「愛瑪屈臣不確定是否想回來拍攝第五集」；而湯姆費頓也指出：「丹尼爾烈格夫及路拔格連一起玩，我也有我的伙伴，愛瑪屈臣不僅年輕，還是一個人。」

「妙麗」愛瑪屈臣承認自己應到孤獨，並覺得害怕（《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》劇照）

「妙麗」愛瑪屈臣對此並沒有否認，更從她當時的日記寫到「我很孤獨」，她續解釋：「成名所帶來的效果。」她還表示：「我想我感到害怕，我不知道是否達到一個臨界點。」；而「榮恩」路拔格連對此也表示認同，他說：「我和愛瑪也有類似的感覺，會思考真正一日的生活會如何度過。」然而他指他們從沒談過這個問題，只是獨自處理。相信《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》上架時，會有更多幕後秘聞出爐。