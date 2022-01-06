蜘蛛俠不戰無歸│編劇親解片尾片段設計　曾想過兩神秘角色再登場

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及安德魯加菲（Andrew Garfield）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），去年12月中上映後，氣勢一時無兩。隨著電影上映都有一段時間，兩位編劇開始解構當時電影的不同構思，當中包括電影的片尾片段。



湯賀蘭主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》人氣極高，成為許多影迷討論的電影。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

兩位編劇Chris McKenna及Erik Sommers早前接受美國雜誌《Variety》訪問時透露，差點出現不同版本的片尾片段，而當時更構思安排兩代蜘蛛俠再度登場。當時前者表示：「我們曾經討論過，我們可以做一個片尾片段與這個有關連，我們可以做一個關連的片段。

雖然未知兩位是否說笑還是認真，Erik Sommers續稱：「我們是否可以用一個電視節目包裝兩人駕駛著車四處出動並解開不同謎團？」

除了兩代蜘蛛俠回歸外，其實五大反派回歸都非常興奮，但可惜影迷早已經被劇透。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

其實對於兩代蜘蛛俠回歸，除了粉絲興奮外，其實連兩人編劇對此都感到無比興奮：「我們對不同的驚喜感到興奮，但突然間，大家似乎已經知道（杜比麥奎爾及安德魯加菲回來），這讓部份驚喜變得不再驚喜。這確實讓人擔憂，但與此同時，猜測及傳聞確實讓人感到興奮。這也是給我們的動力，可以讓（粉絲）看到精彩的一刻。