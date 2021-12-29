鐵達尼號｜琦溫斯莉里安納度闊別3年重聚爆喊　「一輩子的朋友」

經典愛情電影《鐵達尼號》（Titanic）上映至今已有24年，男女主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、琦溫斯莉（Kate Winslet）因而爆紅，日前琦溫斯莉接受訪問表示近日難得地跟里安納度狄卡比奧見面，相當開心。
日前琦溫斯莉接受訪問時，提及最近跟《鐵達尼號》以及《浮生路》的好搭檔里安納度狄卡比奧見面，由於疫情仍在全球肆虐，她表示：「我們已有3年沒見面，非常想念。在洛杉磯重逢時我喊不停！都已經認識他半輩子！現在不是說我去紐約或是他來倫敦然後我們就能食飯見面，我們都沒辦法離開各自的國家，就像很多異國友情一樣，因為疫情的關係。我們都很想對方，他是我的朋友，真的很親近的朋友，一輩子都在一起。」
及後琦溫斯莉更感歎講到：「你知道Leo剛過47歲生日吧？記得當年拍《鐵達尼號》時，我21歲，他也才22歲。」記者表示當年採訪里安納度狄卡比奧時，他曾講到拍攝《鐵達尼號》很辛苦，琦溫斯莉笑言：「記得他是有這樣說過，那時我們一起捱，不過他放的假比我還要多呢！可能我從小就被教育要感恩，繼續做下去，無權覺得自己好慘，就算這麼想我也不會讓記者知道的，絕對不會洩露！」
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