蜘蛛俠不戰無歸│多張棄用概念圖公開　還有其他角色打開多元宇宙

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、Jacob Batalon、杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及安德魯加菲（Andrew Garfield）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），隨著愈來愈多人觀看，幕後製作團隊亦開始公開電影的概念圖，其中讓影迷較為意外的可能是全新女超級英雄差點都在電影亮相。



《蜘蛛俠：不戰無歸》全球上映了一段時間，幕後製作人員開始公開電影的概念圖。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》講述在神秘客與《號角日報》的推動下，彼得柏加的蜘蛛俠身份暴露，導致他及其身邊親朋好友遭損害控制公司的探員帶走審問，身為律師的「夜魔俠」Matt Murdock前來協助。之後彼得柏加甚至找奇異博士幫助，希望全人類都忘記他的蜘蛛俠身份。可是他在奇異博士施咒時，多次打斷後者，最終大開了多元宇，引來了反派綠魔、電魔、沙人、蜥蝪人及八爪魚博士。另有前兩代蜘蛛俠登場，終於實現了影迷期待而久的三代蜘蛛俠同框的畫面。

三代蜘蛛俠同框的畫面感動了許多粉絲。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

最後經過一輪混戰後，奇異博士未能控制裂開的多元宇宙缺口，最終彼得柏加讓奇異博士利用咒語讓全世界忘記他的蜘蛛俠身份。隨着咒語生效，一眾從多元宇宙來的蜘蛛俠及反派消失，多元宇宙的縫隙再次關上。然而在片尾片段可以見到，打開多元宇宙後的後果並不簡單。

多元宇宙的縫隙再次關上，但原來並非如此。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

然而近日有幕後團隊在網上陸續公開了電影的概念圖，其中由Ned召喚兩代蜘蛛俠登場的畫面，原來曾有意改由另一位超級英雄頂替、又有一張三代蜘蛛俠同框的霸氣畫面，及奇異博士與蜘蛛俠的不同打鬥畫面設計等。