Tinder詐騙王｜真人紀錄片最高騙取1100萬　女事主絕地反擊

Netflix新片《Tinder 詐騙王》（The Tinder Swindler）為真實罪案紀錄片，講述一名男子Simon在交友app「Tinder」上偽裝成身家上億、環遊世界的鑽石王老五，在網絡上騙女無數，更騙走數百萬美金，這群女子決定揭穿他的假面具。



預告片講到「Tinder甚麼都能找到，輕輕一滑就可改變你一生。」（影片擷圖）

初次跟Simon聊天已經很投契。（影片擷圖）

《Tinder詐騙王》今日（12/1）發布最新預告，先講到一名女性在交友app上上成功跟Simon配對，而且首次傾談已相當投契，對方為人風趣幽默，頓時會令女性迷上他，到後來Simon問到想不想一起坐私人飛機去旅行，又去五星級酒店，每位女性都會覺得自己置身在電影中，猶如女主角一樣甜蜜。

扮演鑽石黃老五的Simon更問對方想唔想搭私人飛機去旅行。（影片擷圖）

女士聽到當然相當興奮！（影片擷圖）

但當到了半夜，Simon突然講到自己受到威脅，急需借一筆現金，金額分別是2萬美金（約15萬港元）、3萬美金（約23萬港元）以及14萬美金（約1100萬港元）不等，而借不借、Simon的生與死就在女方的手上。

Simon聲稱自己受到威脅，急需現金幫忙！（影片擷圖）

當眾人上檔後，警察告知她們所愛上的男人都不是真的，全都是大話，犯罪分子涉獵地區包括倫敦、羅馬、巴塞羅拿、米科諾斯島以及特拉維夫等地，她們不知道自己究竟和誰睡過、會收到恐嚇訊息、更不知道對方會做出甚麼傷害自己的事，不過她們決意要報復作出反擊，誓要捉出Tinder 詐騙王！電影將於2月2日Netflix上架。

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