郎平首拍微電影愛徒魏秋月客串　回憶里約奧運奪冠辛酸史

前中國女排主帥郎平自東京奧運後離任，其動向仍受球迷關注，她早前在微博上載自己首次參與微電影《當，幸福來敲門》的片段，並寫道：「拼搏，是女排精神的靈魂，是中國人的精神底色。 我們在拼搏中一路走來，也將在拼搏中贏得未來。」



郎平帶領中國女排在2016年的里約奧運奪得金牌。（新華社）

在《當，幸福來敲門》的片段可以見到，故事改編自郎平身邊人物的真實故事，故她的保姆、醫生、親友，甚至其愛將魏秋月都有亮相。短片還展示了郎平家中牆上的不同照片，其中有的是比賽照片，之後兩人談起當年魏秋月膝蓋重傷的往事：「當時你這個比賽的時候，膝關節腫這麼大了。」原來魏秋月的膝蓋曾經重傷，幸好動手術後，最終趕上里約奧運。郎平提到當年魏秋月一直在和傷病奮鬥非常辛苦，但奮勇拼搏的精神讓她堅持下去。

前中國女排主帥郎平首次參演微電影。（《當，幸福來敲門》影片擷圖）

郎平在微博上載《當，幸福來敲門》片段，並寫道：「拼搏，是女排精神的靈魂，是中國人的精神底色。 我們在拼搏中一路走來，也將在拼搏中贏得未來。首次出演微電影《當，幸福來敲門》，新年，為家人幸福生活拼搏，希望這份溫暖和振奮能夠傳遞給你。」

而魏秋月也在微博回覆：「十分開心能帶兒子一起和郎媽攜手演繹《當，幸福來敲門》這部微電影。很幸福，賽場上拼搏過，賽場下收穫了溫暖的家。新的一年希望兒子茁壯成長，也希望能為中國女排多培養幾個好苗子。」

魏秋月及郎平一齊合作微電影《當，幸福來敲門》。（魏秋月微博擷圖）