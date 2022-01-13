白雪公主｜30歲男主角勁靚仔　迪士尼：創全新角色唔係王子或獵人

迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）由拉丁裔女星Rachel Zegler飾演白雪公主，而荷里活女神姬嘉鐸（Gal Gadot）則演出奸角邪惡女王一角，今早（13/1）官方更公布了男主角人選！
新版《白雪公主》的男主角定位既不是王子更不是獵人，而是一個全新創造出來的人物，戲中會有唱歌戲份，將由現年30歲的Andrew Burnap飾演，他更在2020的東尼獎（Tony Award）中憑《The Inheritance》獲得話劇最佳男主角。翻看資料Andrew Burnap由2014年都有演出舞台劇，今次是他首次踏足大銀幕。
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