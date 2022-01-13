荷里活男神奇洛李維斯出錢出力　包私人飛機送團隊去旅行睇首映

出名心地好又靚仔的荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）近日又有好人好事事跡！奇洛李維斯一向出名慷慨，早前就有送出勞力士手錶、Harley-Davidson電單車於《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）劇組，早前拍攝《殺神Johnwick》時又會幫助劇組搬運器材，落手落腳又送禮，認真係男神代表！



奇洛李維斯一向樂於為善。（Getty Images）

據外媒報導，奇洛李維斯希望確保朋友、同事和工作人員都能夠參加去年12月18日在三藩市舉行的《22世紀殺人網絡 復活次元》首映禮，花了一大筆錢為他們提供奢華的特別體驗。

奇洛李維斯一向愛錫身邊的人，包括朋友、工作人員、家人等。（《22世紀殺人網絡》劇照）

據知，受邀人員包括他的所有團隊成員，有他的經理人和公關人員、朋友、家人、武術指導、化妝師以及其他內部人士，一同參與電影的首映禮。據報導指出，他特地安排了一架私人飛機、酒店住宿、首映禮門票等，還為他的賓客安排了其他活動和禮物以及首映後的特別Brunch，又可到三藩市旅遊。

導演Chad Stahelski當年在《廿二世紀殺人網絡》中，正是擔任奇洛李維斯的特技替身。（影片截圖）

外媒更提及，從在《22世紀殺人網絡》首部曲起開始擔任奇洛李維斯替身以及在《殺神Johnwick》中指導他的Chad Stahelski，都有特別提及奇洛李維斯為人慷慨，他：「他讓我們一群人飛到這裡，他非常慷慨。今晚的觀眾中有很多曾幫助過他的人，包括武術教練、柔術教練、梳化人員、他的特技演員，而他也盡力確保他的朋友和家人都在這裡，他真的很棒。」

對於奇洛李維斯一直保持謙虛且慷慨的心，有記者問到他為什麼要支付大筆費用時，他回應：「能夠分享我們的經歷和生活真是太好了。」的確是位善良又大體的藝人。

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