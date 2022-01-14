Disney+開《鐵甲鋼拳》劇集版　原導演8年後再執導曉治積曼去邊？

由Shawn Levy執導，曉治積曼（Hugh Jackman）主演的電影《鐵甲鋼拳》（Real Steel）當年口碑相當好，全球票房大收近3億美金（約23億港元），今早（14/1）有消息指出Disney+將會製作《鐵甲鋼拳》的劇集版本。



曉治積曼當年主演的《鐵甲鋼拳》全球票房大收近3億美金。（劇照）

《鋼鐵擂台》的票房雖然不俗，但迪士尼方面卻一直沒有想拍攝續集的計畫，據知主因可能是電影在北美票房只佔全部票房的28%，電影一直是在海外反應較為熱烈，導演Shawn Levy在2014年已經講過：「這部電影真的是怪怪的，在全球票房來說算是相當不錯的成績，不過在國內票房就真的普通而已。」

導演Shawn Levy一直希望拍攝續集。（劇照）

事實上推出《鐵甲鋼拳》續集已傳足多年，導演Shawn Levy也多次談及相關的話題，據知主因是創作人的一些相關合約問題而一直未能開發，如今終於落實消息。劇集版《鐵甲鋼拳》將會由原導演Shawn Levy參與制作，目前未落實編劇人選。

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《鐵甲鋼拳》講述曉治積曼飾演一名退役的拳擊選手，為了要與他的兒子重修關係，他們一起參與了機器人拳擊大賽，從過程中再次了解彼此。當時Shawn Levy都有提及自己有拍續集的計畫，他：「真正熱愛《鐵甲鋼拳》的忠實觀眾也不斷地要求我拍攝續集，我跟曉治積曼也非常喜歡這部電影，只要我們可以解開難題，我們一定會實行的。」終於等足8年，Shawn Levy和影迷有機會再跟《鐵甲鋼拳》的續集見面。不過男主角曉治積曼就未有消息會演出或客串，相信機會不大。